Dai un tocco di colore alla tua casa con Hue Fugato. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per spegnere e accendere la luce all'istante, regolarla e impostare le scene di luce all'interno di una stanza oppure connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.