Faretto doppio Fugato
Dai un tocco di colore alla tua casa con Hue Fugato. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per spegnere e accendere la luce all'istante, regolarla e impostare le scene di luce all'interno di una stanza oppure connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.
Il prezzo attuale è € 189,90
- White and color ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo