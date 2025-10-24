Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Faretto doppio Fugato

Faretto doppio Fugato

Dai un tocco di colore alla tua casa con Hue Fugato. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per spegnere e accendere la luce all'istante, regolarla e impostare le scene di luce all'interno di una stanza oppure connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • Include lampadina LED gu10
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

