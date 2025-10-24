Saldi
Lampada da terra Signe
Crea un'atmosfera con 16 milioni di colori, luce calda o bianca fredda e stile moderno in qualsiasi stanza con la lampada da terra Signe. Può essere utilizzata in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 188,99, il prezzo originale è € 269,99
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Alluminio