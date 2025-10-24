Lampadario Ensis
Il design sottile e l'illuminazione verso l'alto e verso il basso del lampadario Ensis consentono di ottenere una combinazione perfetta di luce funzionale e ambientale. Può essere utilizzato in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con il Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 399,90
- White and color ambiance
- LED integrato
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Alluminio