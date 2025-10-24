Assistenza
Flourish table lamp with round shape, ribbed texture, pink hue, and glossy finish, featuring a visible white power cord.

Luce da tavolo Flourish

Ottieni una luce potente per ogni occasione con la lampada da tavolo Flourish, che ti consente di impostare una luce calda o fredda e colorata. Può essere utilizzata in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con Hue Bridge.

  • White and color ambiance
  • Include lampadina LED E27
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Vetro

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

