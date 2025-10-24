Luce da tavolo Flourish
Ottieni una luce potente per ogni occasione con la lampada da tavolo Flourish, che ti consente di impostare una luce calda o fredda e colorata. Può essere utilizzata in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 129,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Include lampadina LED E27
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Vetro