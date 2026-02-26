Piantana grande Hue Play
Il prezzo attuale è € 149,99
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Piantana grande Hue Play
La piantana Play è il primo passo ideale verso il mondo dell'intrattenimento Hue. Sincronizzala con film, giochi e musica sullo schermo TV per creare una sfumatura colorata di illuminazione su parete che si adatta all'azione su schermo. Aggiungi luci Hue all'area di intrattenimento per goderti un'esperienza di illuminazione surround davvero coinvolgente con una corrispondenza cromatica precisa grazie a Chromasync. Il profilo slanciato e alto 135 cm della piantana Play si posiziona facilmente ai lati del mobile TV, negli angoli o dietro il divano per una visione ininterrotta.
- Effetto luce sfumata RGBWWIC
- Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
- Progettata per un pratico posizionamento
- Connessione tramite sync box HDMI o app TV
- Controllo e personalizzazione con Hue Bridge
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103144973
Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
- Materiale
- Plastica
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 20.000
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile
- No
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
- Scegli il tuo colore
- Sì
- LED integrato
- Sì
- Portatile
- No
- Energia solare
- No
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Temperatura del colore
- 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 1
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 69
Varie
- Appositamente progettata per
- Sala per l'intrattenimento
- Style
- Moderno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103144973
- Peso netto
- 1,74 kg
- Peso lordo
- 1,74 kg
- Altezza
- 1.434 mm
- Lunghezza
- 148 mm
- Larghezza
- 143 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004321101
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,1
- Consumo energetico
- 14,6
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.500
- Altezza complessiva
- 1.350 mm
- Lunghezza complessiva
- 90 mm
- Larghezza complessiva
- 90 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.040
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 990
- Numero di sorgenti luminose
- 1
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Damp location
- Rilevamento della radiofrequenza
- Non applicabile
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- No
- Opzioni di montaggio
- In posizione verticale
Lampadina
- Dimensioni
- Floor lamp
- Software aggiornabile
- Sì
La fotocamera
- Allarme audio
- No
Interruttore
- Cablaggio supportato
- Cablato neutro
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 8.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio