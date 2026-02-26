La piantana Play è il primo passo ideale verso il mondo dell'intrattenimento Hue. Sincronizzala con film, giochi e musica sullo schermo TV per creare una sfumatura colorata di illuminazione su parete che si adatta all'azione su schermo. Aggiungi luci Hue all'area di intrattenimento per goderti un'esperienza di illuminazione surround davvero coinvolgente con una corrispondenza cromatica precisa grazie a Chromasync. Il profilo slanciato e alto 135 cm della piantana Play si posiziona facilmente ai lati del mobile TV, negli angoli o dietro il divano per una visione ininterrotta.

Effetto luce sfumata RGBWWIC

Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync

Progettata per un pratico posizionamento

Connessione tramite sync box HDMI o app TV

Controllo e personalizzazione con Hue Bridge