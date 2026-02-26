Lampada tav. Hue Play

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Lampada tav. Hue Play
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Informazioni su Lampada tav. Hue Play

La lampada da tavolo play è il primo passo ideale verso il mondo dell'intrattenimento Hue. Sincronizzala con film, giochi e musica sullo schermo TV per creare una sfumatura colorata di illuminazione su parete che si adatta all'azione su schermo. Aggiungi luci Hue all'area di intrattenimento per goderti un'esperienza di illuminazione surround davvero coinvolgente con una corrispondenza cromatica precisa grazie a Chromasync. Il profilo slanciato, compatto e alto 60 cm della lampada da tavolo Play si posiziona facilmente ai lati dello schermo TV, su scrivanie da lavoro o gioco, per una visione ininterrotta.

  • Effetto luce sfumata RGBWWIC
  • Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
  • Progettata per un pratico posizionamento
  • Connessione tramite sync box HDMI o app TV
  • Controllo e personalizzazione con Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay