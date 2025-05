Combina in un unico apparecchio illuminazione funzionale e di atmosfera

Philips Hue Centris integra funzionalità ed estetica in una lampada da soffitto combinando illuminazione centrale e faretti orientabili individualmente, per mettere in risalto zone diverse di una stanza. Imposta Centris su uno dei numerosi colori disponibili o su una qualsiasi gradazione di luce bianca calda o fredda. In alternativa, puoi impostare ciascun faretto della lampada su una tonalità personalizzata ottenendo un look più vivace.