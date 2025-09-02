* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Nuovo
Starter kit: 2 lampadine intelligenti E27 + Dimmer +Hue Bridge Pro
Ottieni funzionalità di illuminazione intelligente potenziate con Hue Bridge Pro. Dotato di un nuovo chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale, è più veloce e potente che mai. Aggiungi un tocco di colore a qualsiasi ambiente con le lampadine a colori incluse e il pratico controllo tramite l'interruttore fornito.
Attacco
Colore della luce
Modello
Confezione
Forma
- Supporta 150+ luci, 50+ accessori
- Usa le luci come sensori di movimento con MotionAware™
- Sblocca l'illuminazione surround Hue Sync e l'integrazione della sicurezza
- Hue White Ambiance + 16 milioni di colori
- Controllo comodo e personalizzabile
Sicurezza Zigbee
La tua privacy è la nostra priorità. Zigbee e Philips Hue impediscono l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light.
Controllo di tutta la casa da qualsiasi luogo
Bridge e Bridge Pro consentono di accedere al tuo sistema casa connessa da qualsiasi luogo tramite l'app Hue. Controlla le luci, ricevi notifiche di sicurezza o semplicemente configura il tuo sistema in modo da eseguire una programmazione tramite automazioni.
Hue MotionAware™
Questa nuova ed entusiasmante funzionalità esclusiva di Bridge Pro consente al tuo sistema di illuminazione di rispondere in modo intuitivo ai movimenti in casa. Utilizzando almeno 3 luci nella stessa stanza, puoi creare un'area di movimento che rileva la tua presenza e attiva tutte le luci che le assegni. Non è necessario alcun sensore di movimento separato.
Maggiore capacità, processore più veloce
Rispetto a Bridge, Bridge Pro offre una capacità 3 volte superiore, supporto per oltre 150 luci, oltre 50 accessori, 500 scene e tempi di risposta 5 volte più rapidi con il suo nuovo Hue Chip Pro.
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60 x 110