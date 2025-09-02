Ottieni funzionalità di illuminazione intelligente potenziate con Hue Bridge Pro. Dotato di un nuovo chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale, è più veloce e potente che mai. Aggiungi un tocco di colore a qualsiasi ambiente con le lampadine a colori incluse e il pratico controllo tramite il pulsante fornito.