Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Lampade da soffitto Plafoniera sottile Devote Hue M

Nuovo

Plafoniera sottile Devote Hue M

Luce perfettamente uniforme e potente. Questa plafoniera sottile con sistema di illuminazione LED offre milioni di sfumature di bianco e luce colorata in un elegante telaio in alluminio bianco. La sua progettazione a incasso offre profondità e la sua semplicità lo rende una scelta sofisticata per qualsiasi stanza.

Colore

Forma

Formato

variant.group.frame

  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • Distribuzione omogenea della luce
  • ⌀ 42,1 cm
  • Fino a 2900 lumen
  • Sintetico opaco bianco
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Prodotti di tendenza

Crea il tuo Starter kit
Plafoniera Infuse media

Hue White and Color Ambiance

Plafoniera Infuse media

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 229,99

Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata

€ 59,90

Crea il tuo Starter kit
Pulsante Smart

Hue

Pulsante Smart

Controlla le luci con un clic
Imposta la luce in base all'ora
Funzionalità personalizzata
Con montaggio flessibile e wireless

€ 21,90

Crea il tuo Starter kit
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 21,90

Faretto a incasso Xamento

Hue White and Color Ambiance

Faretto a incasso Xamento

1 lampadina GU10
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 79,90

Hue Smart button

Smart Button

Hue Smart button

Alimentazione a batteria
45 mm
Design opaco
Fissa magneticamente o con supporto

€ 21,90

Crea il tuo Starter kit
Luce d'accento portatile Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Luce d'accento portatile Hue Go

LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 89,90

Controlla le luci con la tua voce*

Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.

Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue

Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue

Le lampadine e le lampade Hue utilizzano una luce bianca tenue. L'intensità regolabile delle luci, da brillante a bassa per la notte, ti consente di colorare casa tua con la giusta tonalità di luce calda quando ti serve.

Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane

Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane

Semplificati la giornata e rendila più piacevole con quattro ricette luminose già programmate e preparate appositamente per le tue attività quotidiane: Energia, Concentrazione, Lettura e Relax. Le scene dalle tonalità fredde, Energia e Concentrazione, ti aiutano ad affrontare la mattinata e a non distrarti, mentre le scene più calde, Lettura e Relax, favoriscono una buona lettura e ti permettono di calmare la mente.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Plastica

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay