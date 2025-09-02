* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Nuovo
Essential GU10 - faretto spot smart - 345 lm - 4,7 W - confezione da 4
Entra nel mondo dell'illuminazione smart con questa lampada Philips Hue Essential, tinta unita e luce bianca tunabel che puoi facilmente regolare da calda e confortevole a bianca fredda. Crea l'ambiente perfetto con facile regolazione della luminosità, milioni di colori e una libreria di scene di luce ideate dai nostri esperti. Oppure, puoi crearne una tua! Compatibile con tutti i prodotti Philips Hue.
Current price is {currentPrice}
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Fino a 345 lumen
- Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)
- Intensità regolabile fino al 2% di luminosità
- Essential a colori
- Controllo vocale o mediante app
Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth
Con l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza.Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile.
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge
Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.
Specifiche
Caratteristiche della lampadina
Caratteristiche della lampadina
Dimmerabile
Sì