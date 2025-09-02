* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi
La striscia di luci Flux da esterni è progettata per valorizzare cortili, patii e portici con un'atmosfera vivace e decorativa. La tecnologia Chromasync™ fornisce una corrispondenza precisa dei colori per fantastiche sfumature di colore uniformi. Nascondi la striscia per ottenere un effetto di illuminazione indiretta su facciate, pareti e recinzioni. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in più tonalità per un'illuminazione pratica degli esterni. Crea scene di luce per esterni personalizzate ed effetti dinamici facilmente controllabili tramite l'app Hue o comandi vocali con gli assistenti intelligenti. L'installazione di questa striscia di luci adatta a ogni condizione climatica è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.
Formato
- Scene ed effetti personalizzabili
- Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
- Pura luce bianca brillante
- 3000 lumen
- App e controllo vocale
Ottieni il controllo totale e in modo facile
Che tu voglia creare splendide scene di luce per una festa in giardino, impostare effetti speciali per una cena in terrazza o semplicemente controllare le tue strisce luminose per aiutarti a svolgere le tue attività, puoi fare tutto in modo semplice utilizzando l'app Hue o il controllo vocale. Integra le strisce luminose esterne con tutte le luci philips Hue esterne utilizzando Hue Bridge Pro. Bridge Pro offre inoltre il controllo completo delle tue strisce luminose da qualsiasi parte del mondo e consente di programmare le automazioni.
Crea un'isola realizzata con i neon
Piegalo, dagli la forma che vuoi e ammira il risultato. Con il suo design flessibile, la striscia per esterni Neon può trasformare il tuo cortile o giardino anteriore in un divertente paradiso grazie alla sua vivace luce al neon. Creato per catturare l'attenzione, usa l'illuminazione diretta per creare l'atmosfera perfetta, da un'atmosfera lounge rilassata a una festa con balli sotto le stelle! La tecnologia Chromasync™ offre una precisa corrispondenza dei colori per creare splendide sfumature al neon su alberi, piante, fontane e muri del giardino. Adatto ad ogni condizione climatica e facile da installare: collega questa striscia luce a una presa standard utilizzando l'alimentatore a basso voltaggio incluso.
Fai risplendere la notte con una luce bianca brillante e pura
Vivi la luce del giorno anche dopo il tramonto con le strisce da esterno. Illumina il cortile, il giardino anteriore e il portico con le tonalità del bianco puro, grazie a specifici LED di colore bianco e bianco caldo. Perfette per il giardinaggio di notte, per gli sport dopo il tramonto o per preparare grigliate, queste strisce luminose offrono la massima illuminazione funzionale per qualsiasi attività all'aperto. Non importa l'ora, la tua isola di relax esterna brillerà più che mai!
Trasforma i tuoi spazi esterni con la luce
Che piova o ci sia il sole, riempi i tuoi ambienti esterni di luce per ogni stagione. Scegli tra colori vivaci che si adattano al tuo umore o tra le vere tonalità del bianco per creare l'ambiente perfetto, illuminando i vialetti, i portici e le piante con effetti di luce. La tecnologia Chomasync™ garantisce una miscelazione dei colori precisa e uniforme per creare gradienti perfetti di colore in ogni angolo. Rendi magico il tempo trascorso in giardino con scene di luce personalizzabili ed effetti dinamici. Progettate per adattarsi alle ringhiere dei balconi, alle cornici dei soffitti dei patii e ai gradini delle verande, queste strisce di luci resistenti alle intemperie si collegano semplicemente a una presa di corrente utilizzando l'unità di alimentazione a bassa tensione in dotazione.
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
Multi Color
Materiale
Silicone