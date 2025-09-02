Progettato per durare, con qualsiasi condizione atmosferica

Le strisce di lampadine globo Festavia non temono la pioggia, il sole o la neve perché sono progettate per l'uso esterno tutto l'anno. Quindi non devi rimuoverle e conservarle e saranno sempre pronte per ogni occasione. Ogni lampadina è realizzata in vetro durevole ed è impermeabile, adatta a ogni condizione climatica, infrangibile e puoi sostituirla... non si sa mai!