* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m
Ottieni la luce decorativa e funzionale che cerchi, tutto in un'unica striscia di luci! Illumina le nicchie del soffitto in qualsiasi spazio interno con luce bianca ultra-luminosa e autentica per aiutarti a svolgere le attività quotidiane. Crea l'ambiente perfetto con colori naturali e audaci per momenti quotidiani davvero unici. Ottieni sfumature di colore uniformi grazie alla miscela precisa dei colori Chromasync™. Goditi un'installazione flessibile: taglia, riutilizza ed estendi la striscia di luci per adattarla a qualsiasi spazio. Ottieni il controllo totale, la personalizzazione e scene di luce personalizzati con la pluripremiata app Hue e il controllo vocale.
Formato
Current price is {currentPrice}
Scopri quando puoi ordinare
Ricevi un'e-mail quando questo prodotto sarà disponibile per l'ordine. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.
Prodotti in primo piano
- Scene ed effetti personalizzabili
- Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
- Luce bianca ultra-brillante
- 6000 lumen
- Tagliabile, estensibile e riutilizzabile
Controllo estremamente semplice
Che tu voglia creare una splendida scena di luce, impostare effetti che si adattano all'atmosfera o semplicemente controllare la tua striscia di luci, puoi fare tutto ciò con facilità utilizzando l'app Hue o il controllo vocale. Integra le strisce di luci con tutte le lampade Philips Hue e i controlli smart con un Hue Bridge Pro. Bridge Pro offre inoltre il controllo completo delle tue strisce luminose da qualsiasi parte del mondo e consente di programmare le automazioni.
Illuminazione di qualità superiore che non passa inosservata
La striscia di luce OmniGlow offre la migliore esperienza di illuminazione della categoria. Ottieni la linea di luci più uniforme e omogenea con la tecnologia OmniGlow e un rivestimento per la diffusione della luce che nasconde le lampade spot LED. OmniGlow è abbastanza potente da brillare come illuminazione diretta, diventando il fulcro del design della tua stanza. La sua elevata emissione in lumen lo rende perfetto per lampade da scrivania, mentre il chip avanzato a 16 bit assicura effetti dinamici naturali ultra fluidi, in grado di rendere qualsiasi ambiente interno estremamente avvolgente.
Luminosità e splendore insuperabili
Impreziosisci ogni angolo con una luce bianca brillante, ultra brillante e pura. Progettate con specifici LED di colore bianco e bianco caldo, queste strisce luminose offrono le tonalità del bianco più puro e chiaro. E con un'emissione ultra-luminosa fino a 6000 lumen, potrai inoltre apprezzare la fantastica illuminazione wall washing o l'illuminazione funzionale, mantenendo la concentrazione sui tuoi compiti o continuando a svolgere le tue attività quotidiane.
Decora e valorizza qualsiasi spazio interno
Scegli tra tonalità di luce colorate in base all'umore o tonalità di bianco puro per creare l'ambiente perfetto con una luce soffusa in diffusione che illumina pareti, pavimenti e soffitti. La tecnologia Chomasync™ garantisce un mix di colori preciso e uniforme creando colori gradienti perfetti in ogni angolo. Personalizza il tuo spazio con splendide scene di luce ed effetti dinamici adatti a ogni stato d'animo e occasione. Tagliale in modo che si adattino a qualsiasi superficie: dagli angoli alle pareti, dai soffitti alle scale.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
Multi Color
Materiale
Silicone