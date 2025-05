Svegliati con i colori del sole del mattino

Lasciati svegliare dalla luce della Philips Hue gradient con i colori dell'alba, anche se il sole non è ancora sorto, impostando la modalità Risveglio su Alba. Guarda come la luce si accende sulle tonalità delicate del mattino, fondendole insieme e spostandole lungo la lunghezza del tuo apparecchio gradient. Una volta accesa, la luce assume i colori dell'alba per aiutarti a svegliarti nel modo più naturale.