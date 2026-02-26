Runner Base Nera per 4 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 4 Faretti Connessi GU10 White

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Primo piano della parte anteriore di Runner Base Nera per 4 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 4 Faretti Connessi GU10 White
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Informazioni su Runner Base Nera per 4 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 4 Faretti Connessi GU10 White

Crea l'atmosfera perfetta con la base per 4 faretti Philips Runner nera, che include un telecomando Hue Dimmer Switch e 4 faretti connessi Hue GU10 White. Elegante e funzionale.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretti Hue
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