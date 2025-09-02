* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Videocamera desktop Secure 2K
Proteggi i tuoi spazi interni con la videocamera Secure desktop di Philips Hue 2K in bianco. Goditi la nitida risoluzione 2K per filmati chiari di giorno e di notte. Il suo design compatto si integra perfettamente con la tua casa. Grazie al rilevamento intelligente del movimento e all'audio bidirezionale puoi restare connesso sempre e ovunque. Quando viene rilevato un movimento, il tuo Hue attiva l'interruttore in modalità di allerta, illuminando la tua casa per maggiore sicurezza.
- Integrazione perfetta con lampade Philips Hue
- Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento
- Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente
- Supporto da tavolo elegante e compatto incluso
Tutto con un Philips Hue Bridge
Un Hue Bridge ti offre la suite completa di funzioni di sicurezza per una casa connessa: allarmi luminosi e sonori, automazione della simulazione di presenza e la possibilità di espandere la configurazione della tua sicurezza domestica (o illuminazione smart).
Monitora la tua casa
Ricevi notifiche direttamente sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Crea zone di attività o di consegna pacchi per ricevere avvisi a seconda di ciò che ha attivato il movimento, ad esempio una persona, un animale, un veicolo o un pacco.
Dai l'impressione di essere a casa
Usa la videocamera Secure con l'automazione della simulazione di presenza e la funzione di comunicazione bidirezionale per aggiungere un altro livello alla tua sicurezza in casa, offrendoti la massima tranquillità.
Specifiche
Dimensioni e peso della confezione
EAN/UPC - Prodotto
8721103045775
Peso netto
700,9 g
Peso lordo
1.083,8 g
Altezza
140 mm
Lunghezza
219 mm
Larghezza
176 mm
Codice materiale (12NC)
929004258604