Proteggi i tuoi spazi interni con la videocamera Secure desktop di Philips Hue 2K in bianco. Goditi la nitida risoluzione 2K per filmati chiari di giorno e di notte. Il suo design compatto si integra perfettamente con la tua casa. Grazie al rilevamento intelligente del movimento e all'audio bidirezionale puoi restare connesso sempre e ovunque. Quando viene rilevato un movimento, il tuo Hue attiva l'interruttore in modalità di allerta, illuminando la tua casa per maggiore sicurezza.