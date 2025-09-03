Assistenza
Lunghezza della lightstrip

Confronta le strisce LED per interni ed esterni  

Utilizza la nostra pratica guida per aiutarti a decidere quali strisce LED Philips Hue sono più adatte a te e alla tua casa.  

Strisce LED per interni

Le lightstrip per interni sono caratterizzate da un design flessibile, semplicità di installazione ed emissione di luce bianca e a colori. Utilizzateli per creare un'illuminazione funzionale e d'atmosfera, adatta a qualsiasi spazio.  

Una cucina illuminata in intense tonalità rosa e arancione grazie a una combinazione di lightstrip nascoste dietro le nicchie del soffitto e di lightstrip visibili sul soffitto.

Come usare le lightstrip per interni

Considera come vuoi illuminare il tuo spazio. Desideri una luce indiretta o diretta? Di quanta luminosità hai bisogno? 
Le lightstrip Flux e Flux ultra-bright sono progettate per non essere a vista e creare un effetto wall washing indiretto che riempie le stanze con luce diffusa, ideale per decorare e creare atmosfera. OmniGlow è progettato per essere utilizzato come luce diretta. La sua linea di luce uniforme lo rende un elemento centrale sorprendente che non ha bisogno di essere nascosto, rendendolo ideale per l'illuminazione d'atmosfera e pratica.  

Lightstrip Flux

Lightstrip Flux ultra-bright

Lightstrip OmniGlow

Gradiente bianco e a colori

Tipo di LED

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Distribuzione della luce

Indiretto
Indiretto
Diretto

Lumen

1200 - 2000 lm (a seconda della lunghezza)
2900 - 6000 lm (a seconda della lunghezza)
2400 - 4800 lm (a seconda della lunghezza)

Stanza

Soggiorno, Camera da letto
Cucina, la sala da pranzo, studio, corridoio
Adatto a qualsiasi stanza, possibilità di posizionamento illimitate

Design della lightstrip

Guaina in silicone trasparente con LED visibili
Guaina in silicone trasparente con LED visibili
Manicotto in silicone opaco, nessun LED visibile, distribuzione uniforme della luce

Posizionamento

Nascosto per effetto lavaggio parete
Nascosto per effetto lavaggio parete
A vista per la luce diretta. Nascosto per effetto lavaggio parete

Durata

25.000 ore
25.000 ore
25.000 ore

Può essere tagliata su misura

I pezzi tagliati possono essere ricollegati

No

Estendibile

No

Adatta a un'area di intrattenimento

Protocollo di comunicazione

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Strisce LED per esterni

Ottieni vivaci decorazioni al neon, corrispondenze di colori e una luce bianca brillante e pratica per trasformare i tuoi spazi esterni. Il design adatto ad ogni condizione climatica e la configurazione sicura a basso voltaggio aggiungono ulteriore tranquillità.

Un giardino e un patio illuminati toni tenui del giallo, rosa e viola, proveniente da lightstrip nascoste sotto i gradini e un muro e una lightstrip a vista lungo le aiuole e sulle pareti.

Come usare le lightstrip per esterni

Le lightstrip per esterni possono essere divertenti, pratiche e molto altro ancora. Analogamente alle lightstrip Flux da interni, quelle da esterni sono progettate per essere nascoste, creando un effetto wall-washing indiretto sul patio, sulle pareti del giardino sul retro e sui soffitti di quello anteriore. È anche abbastanza luminoso per attività e occasioni speciali. La striscia luminosa al neon è una luce diretta decorativa pensata per mettere in risalto fontane, delineare aiuole e aggiungere tocchi di colore a ogni angolo. Piegalo e trasformalo nel tuo capolavoro!   

Striscia luminosa Flux per esterni

Striscia luminosa al neon per esterni

Gradiente bianco e a colori

Distribuzione della luce

Indiretto
Diretto

Spazio esterno

Nascosta sotto le nicchie o sotto i gradini del patio
Delineare il patio, le aiuole e i sentieri

Tipo di LED

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1.100 lm

Durata

25.000 ore
25.000 ore

I pezzi tagliati possono essere ricollegati

No
No

Estendibile

No
No

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

