Utilizza la nostra pratica guida per aiutarti a decidere quali strisce LED Philips Hue sono più adatte a te e alla tua casa.
Le lightstrip per interni sono caratterizzate da un design flessibile, semplicità di installazione ed emissione di luce bianca e a colori. Utilizzateli per creare un'illuminazione funzionale e d'atmosfera, adatta a qualsiasi spazio.
Come usare le lightstrip per interni
Considera come vuoi illuminare il tuo spazio. Desideri una luce indiretta o diretta? Di quanta luminosità hai bisogno?
Le lightstrip Flux e Flux ultra-bright sono progettate per non essere a vista e creare un effetto wall washing indiretto che riempie le stanze con luce diffusa, ideale per decorare e creare atmosfera. OmniGlow è progettato per essere utilizzato come luce diretta. La sua linea di luce uniforme lo rende un elemento centrale sorprendente che non ha bisogno di essere nascosto, rendendolo ideale per l'illuminazione d'atmosfera e pratica.
Gradiente bianco e a colori
Tipo di LED
Distribuzione della luce
Lumen
Stanza
Design della lightstrip
Posizionamento
Durata
Può essere tagliata su misura
I pezzi tagliati possono essere ricollegati
Estendibile
Adatta a un'area di intrattenimento
Protocollo di comunicazione
Strisce LED per esterni
Ottieni vivaci decorazioni al neon, corrispondenze di colori e una luce bianca brillante e pratica per trasformare i tuoi spazi esterni. Il design adatto ad ogni condizione climatica e la configurazione sicura a basso voltaggio aggiungono ulteriore tranquillità.
Come usare le lightstrip per esterni
Le lightstrip per esterni possono essere divertenti, pratiche e molto altro ancora. Analogamente alle lightstrip Flux da interni, quelle da esterni sono progettate per essere nascoste, creando un effetto wall-washing indiretto sul patio, sulle pareti del giardino sul retro e sui soffitti di quello anteriore. È anche abbastanza luminoso per attività e occasioni speciali. La striscia luminosa al neon è una luce diretta decorativa pensata per mettere in risalto fontane, delineare aiuole e aggiungere tocchi di colore a ogni angolo. Piegalo e trasformalo nel tuo capolavoro!
Gradiente bianco e a colori
Distribuzione della luce
Spazio esterno
Tipo di LED
Lumen
Durata
I pezzi tagliati possono essere ricollegati
Estendibile
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.