Come usare le lightstrip per interni

Considera come vuoi illuminare il tuo spazio. Desideri una luce indiretta o diretta? Di quanta luminosità hai bisogno?

Le lightstrip Flux e Flux ultra-bright sono progettate per non essere a vista e creare un effetto wall washing indiretto che riempie le stanze con luce diffusa, ideale per decorare e creare atmosfera. OmniGlow è progettato per essere utilizzato come luce diretta. La sua linea di luce uniforme lo rende un elemento centrale sorprendente che non ha bisogno di essere nascosto, rendendolo ideale per l'illuminazione d'atmosfera e pratica.