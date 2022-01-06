Con Hue Bridge, puoi accedere alla suite completa di funzioni di illuminazione connessa. Collegare un Hue Tap switch è semplicissimo.
Guida alla configurazione
Come configurare un Hue Tap switch
Connessione con Hue Bridge
Prima di iniziare la configurazione
Hue Bridge è connesso ed è stato aggiunto all'app Hue?
Hue Bridge dovrebbe già essere collegato, connesso alla rete Wi-Fi e aggiunto all'app Hue. Se non l'hai ancora fatto, installa Hue Bridge.
Scopri come configurare un Hue Bridge
Hai installato Hue Tap switch?
In caso di dubbi sull'installazione, consulta il manuale fornito con Hue Tap switch.
Configurazione di un Hue Tap switch
- Apri l'app Hue.
- Seleziona la scheda Impostazioni e tocca Accessori.
4. Tocca Aggiungi accessorio.
4. Tocca Hue Tap switch e segui le istruzioni visualizzate.
5. Una volta che l'app Hue ha rilevato Hue Tap switch, potrai selezionare quale stanza o zona è controllata dallo Hue Tap switch, nonché le funzioni dei pulsanti.
Hai bisogno di aiuto?
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per configurare Hue Tap switch, sfoglia le nostre Domande frequenti o contatta l'Assistenza Philips Hue.
Domande frequenti su Hue Tap switch >
