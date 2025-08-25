Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.
Come installare una lampadina o una lampada Hue
Leggi questo, intanto!
1. Non installare ancora le luci.
Dovrai scansionare i loro codici QR, quindi tienili a portata di mano.
2. Vuoi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, acquisirai tutti i codici QR.
3. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.
Connessione con Hue Bridge
Istruzioni per l'installazione di lampadine e lampade
Il tuo Bridge dovrebbe essere connesso e aggiunto all'app Hue.
Non l'hai ancora fatto? Scopri come configurare il Bridge.
1. Apri l'app Hue.
2. Nella scheda Home, tocca l'icona con i tre puntini (…) . Quindi, tocca Aggiungi dispositivi
Nota: puoi anche aprire la scheda Impostazioni e quindi toccare Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.
3. Scegli una stanza a cui aggiungere il pulsante smart.
4. Scansiona il codice QR.
Se hai altri dispositivi Hue da aggiungere, esegui la scansione anche di quelli. Una volta completata la scansione dei dispositivi, tocca Avanti.
Nota: se il tuo prodotto non ha un codice QR, tocca Nessun codice QR per aggiungerlo cercandolo o utilizzando il suo numero di serie.
5. Installa e accendi le luci.
Al termine dell'installazione, tocca Avanti per visualizzare le luci nella stanza selezionata.
6. Dai un nome alle tue luci.
Potrai quindi assegnare un nome e selezionare le icone per ciascuna delle luci aggiunte.
Connessione senza Hue Bridge
Istruzioni per la configurazione Bluetooth
1. Assicurati che Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo mobile.
2. Apri l'app Hue.
3. Apri la scheda Impostazioni , quindi tocca Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.
4. Scansiona il codice QR.
Se vuoi aggiungere altri dispositivi Hue, puoi scansionarli e configurarli uno alla volta.
Nota: se il tuo prodotto non ha un codice QR, tocca Nessun codice QR per aggiungerlo cercandolo o utilizzando il suo numero di serie.
Connessione senza ponte (diretta tramite lampadine abilitate Matter)
Ciò di cui hai bisogno
· Luci Hue compatibili con Matter (con il logo Matter sulla confezione).
Un hub con un controller Matter che supporta Thread, anche denominato "Thread Border Router" (ad esempio Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2a Gen, Amazon Echo 4a Gen).
Istruzioni di installazione
1. Apri l'app per la casa connessa (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Aggiungi un nuovo dispositivo
3. Scansiona il codice QR presente nella guida all'installazione (codice QR Matter) oppure inserisci il codice di associazione a 11 cifre.
4. Accendi la lampada e assicurati che sia in modalità di associazione (in caso contrario, lampeggerà o dovrà essere reimpostata).
5. Personalizza la lampada: assegnale un nome, una stanza e prova le automazioni.
Suggerimento: se in precedenza la lampada era connessa a un dispositivo Hue Bridge, dovrai rimuoverla da Hue Bridge prima di associarla direttamente tramite Matter.
Hai bisogno di aiuto?
Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza.
Leggi le FAQ dell'app Philips Hue >
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.