Come configurare Hue Smart Chime

Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.

Leggi questo, intanto!

1. Devi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, acquisirai tutti i codici QR.

2. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.

 

Connessione con Hue Bridge
Connessione senza Hue Bridge

Connessione con Hue Bridge

Istruzioni per la configurazione di Hue Smart Chime

Il tuo Bridge dovrebbe essere connesso e aggiunto all'app Hue. 

Non l'hai ancora fatto? Scopri come configurare il Bridge.

 

1. Apri l'app Hue.

2. Nella scheda Home, tocca l'icona con i tre puntini (…) . Quindi, tocca Aggiungi dispositivi

L'app Hue con la scheda Casa visualizzata e l'indicatore sull'icona con i tre punti, l'app Hue con il menu con i tre punti visualizzato e l'indicatore su Aggiungi dispositivi

Nota: puoi anche aprire la scheda Impostazioni e quindi toccare Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.

L'app Hue con la scheda Impostazioni visualizzata e l'indicatore su Dispositivi, l'app Hue con il menu Dispositivi visualizzato e l'indicatore sull'icona blu Più (Aggiungi)

3. Seleziona una stanza a cui aggiungere Hue Smart Chime.

4. Scansiona il codice QR.

Se vuoi aggiungere altri dispositivi Hue, eseguine la scansione ora. Una volta completata la scansione, tocca Avanti.
        

5. Segui le istruzioni visualizzate.

L'app ti spiegherà i passaggi finali per configurare e personalizzare il tuo Hue Smart Chime.

Per il collegamento a un videocitofono cablato Hue Secure, consulta la pagina delle istruzioni.

Connessione senza Hue Bridge

Istruzioni per la configurazione di Hue Smart Chime

1. Apri l'app Hue.

2. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del tuo account e dell'app.

3. Quando ti viene chiesto di aggiungere un Bridge, seleziona No.

iPhone che visualizza il Centro di controllo, iPhone che visualizza le impostazioni dell'app Hue

4. Scansiona il codice QR. 
    

5. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere, configurare e personalizzare il tuo Hue Smart Chime.
    

Per il collegamento a un videocitofono cablato Hue Secure, consulta la pagina delle istruzioni. Assicuratevi inoltre di tenere entrambi i dispositivi entro un raggio di 20 metri/65 piedi.

Hai bisogno di aiuto?

Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza. 

Leggi le FAQ dell'app Philips Hue >

Vai all'Assistenza >

