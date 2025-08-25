Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.
Come configurare Hue Smart Chime
Leggi questo, intanto!
1. Devi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, acquisirai tutti i codici QR.
2. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.
Connessione con Hue Bridge
Istruzioni per la configurazione di Hue Smart Chime
Il tuo Bridge dovrebbe essere connesso e aggiunto all'app Hue.
Non l'hai ancora fatto? Scopri come configurare il Bridge.
1. Apri l'app Hue.
2. Nella scheda Home, tocca l'icona con i tre puntini (…) . Quindi, tocca Aggiungi dispositivi
Nota: puoi anche aprire la scheda Impostazioni e quindi toccare Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.
3. Seleziona una stanza a cui aggiungere Hue Smart Chime.
4. Scansiona il codice QR.
Se vuoi aggiungere altri dispositivi Hue, eseguine la scansione ora. Una volta completata la scansione, tocca Avanti.
5. Segui le istruzioni visualizzate.
L'app ti spiegherà i passaggi finali per configurare e personalizzare il tuo Hue Smart Chime.
Per il collegamento a un videocitofono cablato Hue Secure, consulta la pagina delle istruzioni.
Connessione senza Hue Bridge
Istruzioni per la configurazione di Hue Smart Chime
1. Apri l'app Hue.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del tuo account e dell'app.
3. Quando ti viene chiesto di aggiungere un Bridge, seleziona No.
4. Scansiona il codice QR.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere, configurare e personalizzare il tuo Hue Smart Chime.
Per il collegamento a un videocitofono cablato Hue Secure, consulta la pagina delle istruzioni. Assicuratevi inoltre di tenere entrambi i dispositivi entro un raggio di 20 metri/65 piedi.
Hai bisogno di aiuto?
Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza.
Leggi le FAQ dell'app Philips Hue >
