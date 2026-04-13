Festavia gordijnverlichting - 1,35 x 2 m, 250 LED's
De huidige prijs is 229,99 €
De huidige prijs is 229,99 €
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Festavia gordijnverlichting - 1,35 x 2 m, 250 LED's
Omhul je huis met een gordijn van magisch licht! De Festavia gordijnverlichting brengt elk moment tot leven met decoratieve, feestelijke verlichting voor binnen en buiten. Geniet van levendige kleurverlopen van meerdere kleuren of van warm tot koelwit wit licht langs elk snoer, perfect voor elk seizoen, feest of stemming. Hang ze voor ramen, aan muren of boven bedden. Gebruik ze het hele jaar door buiten dankzij hun weerbestendige IP54-classificatie. Versier gevels, patio's en balkons met de schitterende gloed van gordijnverlichting en personaliseer elk moment met dynamische effecten wanneer je Festavia met een Hue Bridge gebruikt. Kies uit fonkelende sterren, dansende vlammen of een zachte, kaarsachtige flikkering. Voor een echt meeslepende ervaring synchroniseer je je lampen met muziek. Zie hoe ze dansen, dimmen en van kleur veranderen op elke beat. Festavia is naadloos geïntegreerd met het Hue ecosysteem en schittert in harmonie met je binnen- en buitenverlichting, met moeiteloze bediening en personalisatie via de Hue app en spraakassistenten.
- 1,35 x 2 m met 250 LED's
- Witte en kleurgradiënten
- Muzieksynchronisatie en dynamische effecten
- Transparante kabel
- Voor binnen en buiten gebruik
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103179890
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Transparant
- Materiaal
- PC, PVC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 15.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 15.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- -
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 12
Lichtsnoer/lightstrip
- Uitbreidbaarheid
- Ja
- Ingangsspanning
- 24V
- Lengte
- 1.350 mm
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Balkon, Slaapkamer, Tuin, Buiten, Terras
- Stijl
- Tijdloos
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103179890
- Nettogewicht
- 1,02 kg
- Brutogewicht
- 1,3 kg
- Hoogte
- 156 mm
- Lengte
- 114 mm
- Breedte
- 226 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004456601
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 13,9
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 0,016
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 5.850
- Totale hoogte
- 2.000 mm
- Totale lengte
- 5.850 mm
- Kabellengte naar eerste LED
- 4.500 mm
- Lengte van string
- 1.350 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 200
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gradient gekleurd licht (RGBIC)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP54 (voedingsunit IP44)
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 150
- Ruimte tussen LED-lampen
- 150 mm
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Nee
- Montagemogelijkheden
- Wand, Raam
De lamp
- Vormfactor
- Curtain
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Not applicable
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar