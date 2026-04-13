Festavia gordijnverlichting - 1,35 x 2 m, 250 LED's

Nieuw
Close-up van de voorkant van Armaturen voor buitenverlichting Festavia gordijnverlichting - 1,35 x 2 m, 250 LED's
Op voorraad
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Over de Festavia gordijnverlichting - 1,35 x 2 m, 250 LED's

Omhul je huis met een gordijn van magisch licht! De Festavia gordijnverlichting brengt elk moment tot leven met decoratieve, feestelijke verlichting voor binnen en buiten. Geniet van levendige kleurverlopen van meerdere kleuren of van warm tot koelwit wit licht langs elk snoer, perfect voor elk seizoen, feest of stemming. Hang ze voor ramen, aan muren of boven bedden. Gebruik ze het hele jaar door buiten dankzij hun weerbestendige IP54-classificatie. Versier gevels, patio's en balkons met de schitterende gloed van gordijnverlichting en personaliseer elk moment met dynamische effecten wanneer je Festavia met een Hue Bridge gebruikt. Kies uit fonkelende sterren, dansende vlammen of een zachte, kaarsachtige flikkering. Voor een echt meeslepende ervaring synchroniseer je je lampen met muziek. Zie hoe ze dansen, dimmen en van kleur veranderen op elke beat. Festavia is naadloos geïntegreerd met het Hue ecosysteem en schittert in harmonie met je binnen- en buitenverlichting, met moeiteloze bediening en personalisatie via de Hue app en spraakassistenten.

  • 1,35 x 2 m met 250 LED's
  • Witte en kleurgradiënten
  • Muzieksynchronisatie en dynamische effecten
  • Transparante kabel
  • Voor binnen en buiten gebruik
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