Verlichting van je kerstboom: tips en tricks

4 september 2023
Er gaat niets boven de fonkeling en schittering van lichtsnoeren en dat is helemáál waar als ze tijdens de feestdagen in de kerstboom hangen. Haal het beste uit de slimme lichtsnoeren door ze te gebruiken als kerstboomverlichting of als feestelijke decoratieverlichting. Bekijk onze tips voor de feestdagen!
Lampjes in een kerstboom hangen
De Festavia lichtsnoeren kunnen het hele jaar door zowel binnen als buiten gebruikt worden. Tijdens de feestdagen is er geen betere plaats voor de lichtsnoeren dan in je kerstboom. Lees de uitgebreide handleiding voor het ophangen van lampjes in een kerstboom.
Synchroniseer je kerstlampen met muziek
Als je nog niet eerder de integratie Philips Hue + Spotify hebt gebruikt, worden jouw feestdagen nu nóg beter! Je vindt deze functie in het tabblad Synchronisatie van je Hue app. Je hoeft alleen maar je Spotify-account (gratis of betaald) te koppelen met je Philips Hue account.
Zodra je dit hebt ingesteld, kun je een Entertainmentruimte creëren voor je Festavia lichtsnoeren en andere gekleurde lampen in de ruimte. Onze favorieten? De ambiance gradient lightstrip, de Signe gradient vloerlamp en de Go accentverlichting: daarmee creëer je prachtige accenten in je kerstboom.
Als je kerstlampen zijn gesynchroniseerd met de muziek kun je de perfecte feestsfeer creëren voor het openen van de cadeautjes.
Handig: gebruik de instelling Automatisch voor kleur bij het aanpassen van je synchronisatie. De app bepaalt dan de beste kleurencombinaties op basis van het muziekgenre, in dit geval kerst!
In de kerstsfeer komen
Heb je hulp nodig om in de kerstsfeer te komen? Gebruik dan Effecten! Open haard, Kaarslamp, Opaal en meer: met deze effecten ziet je woning eruit alsof deze rechtstreeks uit een sprookje komt. Je kunt effecten vinden door op de Festavia lichtkaart te klikken en vervolgens op het pictogram met drie sterren onder het kleurenwiel. Tik bij een van de effecten op de knop Afspelen en zie hoe je lichtsnoer onmiddellijk van kleur verandert!
Open haard: perfect voor gezellige avonden op de bank. Elke lamp wordt af en aan gedimd in een oranje-rode gloed, net als bij een brandende open haard.
Kaarslamp: voeg een romantisch tintje toe aan een date-avond. Dit effect is subtieler dan Open haard en laat je lichtslinger dansen als een vlammetje, net als in de goede oude tijd toen mensen nog echte kaarslampen in hun bomen hingen.
Schitterend: zie hoe je Festavia lichtsnoer schittert zoals de sterren in de lucht. Met wit licht in de hele slinger levert dit een magisch tintje tijdens de feestdagen.
Fonkelen: net als zonlicht dat op het water schittert, laat dit effect de lampen van het lichtsnoer heel helder en zeer gedimd schijnen.
Prisma: zorg met je lichtsnoer voor een trapsgewijs regenboogeffect. Vrolijk, kleurrijk en perfect als deze in de kerstboom hangt.
Opaal: dit effect is zacht en dromerig door de pastelkleuren waarmee je een prachtig, sprankelend effect kunt creëren.
Festavia: feestelijke lampen met kleurverloop
Festavia lichtsnoeren hebben een kleurverloop, maar je hebt nog nooit eerder zoiets gezien. Je kunt nog steeds drie punten op het kleurenwiel kiezen, maar je zult zien dat elke lamp een andere kleur heeft. Daarom zijn er twee Stijlen waar je uit kunt kiezen: Lineair, Spiegel of Verspreid.
De stijl Lineair laat het kleurverloop over de hele lengte van het lichtsnoer lopen. De stijl Verspreid gebruikt de kleuren van de scène en vermengt deze over de hele lengte, zodat je een vrolijk geheel krijgt.
Maar het beste van alles? Je kunt deze Stijlen op elke scène toepassen, of deze nu in de Hue scènegalerij staat of je er zelf een hebt aangepast.
Stel de perfecte scène in voor de lampjes in je kerstboom
Of je nu een scène instelt voor alle lampen in de ruimte of alleen voor de lampjes in de kerstboom, je kunt de sfeer zo aanpassen dat er een prachtig winterwonderland ontstaat.
Omdat Festavia lichtsnoeren een kleurverloop hebben, worden alle kleuren van een scène weergegeven in alle lampen. Wil je echt een statement maken? Tik dan op de knop Afspelen op de scènekaart om deze dynamisch te maken. Zie hoe de lampen alle kleuren van die scène weergeven.
Blader door de Hue scènegalerij
Als je op zoek bent naar de juiste verlichting kun je naar de Hue scènegalerij gaan. Kerstverlichting hoeft niet alleen rood en groen te zijn, in de Hue scènegalerij vind je veel scènes die zijn gecreëerd door verlichtingsontwerpers om je woning van kleurrijk licht te voorzien. Omdat Festavia lichtsnoeren een kleurverloop kunnen tonen, wordt een scène ook zo weergegeven door je lampen. Ga in de Hue app naar de Kamer waarin je je lichtsnoer hebt toegevoegd en scroll aan de rechterkant in Mijn scènes naar het einde. Tik op Hue scènegalerij om te bladeren en je favorieten op te slaan in Mijn scènes.
Handig: de Hue scènegalerij bevat een hele collectie met scènes voor de feestdagen! Bekijk de categorie Feestdagen om de scènes Onder de boom, Gouden ster, Stille nacht en meer uit te proberen.
Een aangepaste scène maken
Vind je niet precies waar je naar op zoek bent in de Hue scènegalerij? Geen zorgen, je kunt er zelf een creëren! Tik op de lichtkaart van Festavia om naar de kleurenkiezer te gaan, waar je de kleuren kunt kiezen die je wilt. Tik op het pictogram met drie puntjes (...) en selecteer Opslaan als nieuwe scène om je scène op te slaan voor toekomstig gebruik.
Je kunt zelfs een scène creëren waarin de lampjes van je kerstboom een effect afspelen, zoals Kaarslamp, terwijl de rest van de ruimte aanvullende kleuren weergeeft. Dit zorgt voor een gevoel van evenwicht en stelt je kerstboom centraal. Stel een scène in voor de Kamer waarin je je lichtsnoer hebt toegevoegd en tik op de lichtkaart van Festavia. Tik op het pictogram Effecten (drie sterren) en speel het gewenste effect af. Sla deze instellingen op als nieuwe scène om ze de volgende keer nog sneller te kunnen gebruiken!
Handig: groepeer de lampen die je voor je kerstdecoratie wilt gebruiken in een Zone, zodat je ze allemaal vanaf dezelfde plek kunt bedienen. Dat maakt het gemakkelijk om een harmonieus kleureffect te bereiken bij het instellen van een scène.
Creëer een scène van een foto
Heb je een favoriete vakantiefoto? Gebruik de kleuren van de foto om een aangepaste scène te maken voor je Festavia lichtsnoer. Open in de Hue app de Kamer waarin je je lichtslinger hebt toegevoegd en tik op het pictogram met het blauwe plusteken (+). Tik op Foto gebruiken en selecteer de foto die je wilt gebruiken voor je scène.