Philips Hue en LG

Laat je lampen reageren op de actie op je LG-tv met de Hue Sync TV-app.

Man en vrouw die op de bank zitten voor een LG-tv en worden omgeven door paarse en blauwe Hue verlichting

Sync TV-app op LG-tv's

Synchroniseer je Hue lampen met alles wat je kijkt op je LG-tv.

Ontdek de app

Je LG-tv synchroniseren

Hue Play gradient lightstrip, Bridge en lamp tegen een witte achtergrond

Controleer de compatibiliteit

De Sync TV-app is compatibel met LG-tv's met webOS24 uit 2024 en later. Als je tv de app ondersteunt, verschijnt deze als je ernaar zoekt in Apps.

Vind compatibele tv's
LG-tv gemonteerd aan de muur met drie slimme Hue lampen

Stel je Hue-systeem in

Je hebt minstens één gekleurde Philips Hue lamp en de Philips Hue Bridge nodig om je lampen te synchroniseren met je LG-tv.

Koop de Bridge

Koop de Sync TV-app

Download de app op je tv, stel de app in en begin met synchroniseren!

Ontdek de app

De beste lampen voor synchronisatie

Uitverkoop
Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Verkoopprijs € 199,99

€ 139,99

Uitverkoop
Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Verkoopprijs € 249,99

€ 174,99

Promo
Bridge

Bridge

€ 59,99

Play HDMI sync box

Play HDMI sync box

€ 269,99

Promo
Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

€ 139,99

Uitverkoop
Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Verkoopprijs € 219,99

€ 153,99

Promo
Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

€ 329,99

Play gradient light buis compact

Play gradient light buis compact

€ 199,99

LG-tv hangend aan de muur in de woonkamer omgeven door gekleurde lampen

LG

LG levert al meer dan 60 jaar producten, diensten en accessoires van hoge kwaliteit aan hun gebruikers, ook voor slimme woningen.

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Vragen en antwoorden

Welke LG-tv's zijn compatibel met de Hue Sync TV-app?

Ondersteuning van Hue producten voor LG-tv-app

Ondersteuning vragen

We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en LG-tv's, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.

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