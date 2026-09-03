Philips Hue wandlampmodule

Heb je al Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles of Hexagons wandpanelen? Gebruik de Philips Hue wandlampmodule om je Nanoleaf-vormen in je Hue ecosysteem te brengen en ze samen met je Hue lampen te bedienen en aan te passen, allemaal in de Hue app.*

* Andere Nanoleaf-wandpaneelvormen zijn momenteel niet compatibel met de integratie van de Philips Hue wandlampmodule.