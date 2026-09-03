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Philips Hue x Nanoleaf

Creativiteit, controle en sfeer in één naadloze ervaring. Philips Hue x Nanoleaf brengt Nanoleaf in je Hue ecosysteem: expressieve, modulaire wandpanelen worden gecombineerd met slimme Philips Hue bediening, allemaal samen in de Hue app.

De modulaire wandpanelen van Nanoleaf zijn geïntegreerd met de Philips Hue app en zorgen voor kleurrijke sfeervolle verlichting in een moderne eetkamer.

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Nieuw
Philips Hue wandlampmodule

Philips Hue wandlampmodule

€ 39,99

Driehoekige wandpanelen starterkit (9 panelen) + Philips Hue wandmodule

Driehoekige wandpanelen starterkit (9 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 199,99

Binnenkort

Zeshoekige wandpanelen starterkit (9 panelen) + Philips Hue wandmodule

Zeshoekige wandpanelen starterkit (9 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 199,99

Binnenkort

Driehoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule

Driehoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 249,98

Binnenkort

Driehoekige wandpanelen starterkit (15 panelen) + Philips Hue wandmodule

Driehoekige wandpanelen starterkit (15 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 299,97

Binnenkort

Zeshoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule

Zeshoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 249,98

Binnenkort

Zeshoekige wandpanelen starterkit (15 panelen) + Philips Hue wandmodule

Zeshoekige wandpanelen starterkit (15 panelen) + Philips Hue wandmodule

€ 299,97

Binnenkort

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Een harmonie van kunst en sfeer

Creëer Nanoleaf-wandkunst, integreer deze in je Philips Hue ecosysteem en maak het deel van je verlichtingssfeer — allemaal moeiteloos te bedienen via de Hue app. Voeg je Nanoleaf-panelen toe aan lichtscènes, automatiseringen en schema's, voor een volledig geïntegreerde slimme verlichtingsopstelling.

Modulaire wandverlichtingspanelen van Nanoleaf in zeshoekige vorm boven een desktopcomputer, met sfeerverlichting van Philips Hue lichtbalken die de muren van een moderne thuiskantoorruimte verlichten.

Philips Hue wandlampmodule

Heb je al Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles of Hexagons wandpanelen? Gebruik de Philips Hue wandlampmodule om je Nanoleaf-vormen in je Hue ecosysteem te brengen en ze samen met je Hue lampen te bedienen en aan te passen, allemaal in de Hue app.*

 

* Andere Nanoleaf-wandpaneelvormen zijn momenteel niet compatibel met de integratie van de Philips Hue wandlampmodule.

Bestel wandlampmodule
Nanoleaf Hexagon modulaire wandlamp-starterset, geïntegreerd met een Philips Hue Signe vloerlamp met kleurverloop, die een moderne woonkamer verlicht met roze en paarse tinten slim licht.

Starterkits

Heb je nog geen Nanoleaf? Shop onze Philips Hue x Nanoleaf startersets. Elke set bevat 9, 12, 15 of 18 Nanoleaf Driehoeken of Hexagons, plus een Philips Hue wandlampmodule. Alles wat je nodig hebt om Nanoleaf aan je Hue setup toe te voegen.

Nanoleaf Hexagon modulaire wandlampen gemonteerd boven een bed en Philips Hue nachtkastlampen die schijnen in roze, oranje, gele en witte tinten van slim licht.

Hulp nodig?

We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het integreren van Philips Hue en Nanoleaf, bekijk dan meer vragen en antwoorden of neem contact met ons op. 

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Meer informatie over Nanoleaf

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Vragen en antwoorden

Welke Nanoleaf panelen zijn compatibel met de Philips Hue wandlampmodule?

Hoeveel Nanoleaf-panelen kan ik bedienen met een Philips Hue wandlampmodule?

Hoe installeer ik Nanoleaf-panelen en voeg ik ze toe aan mijn Hue systeem?

Welke besturing en aanpassing is mogelijk met Nanoleaf-panelen?

Assortiment van Philips Hue lampen, Hue Bridge en slimme spots

Ondersteuning vragen

We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en Nanoleaf, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.

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