Zeshoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule
De huidige prijs is € 289,97
De huidige prijs is € 289,97
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Over de Zeshoekige wandpanelen starterkit (12 panelen) + Philips Hue wandmodule
Breng sfeervolle verlichting naar je woonkamer, eetkamer of thuiskantoor met de iconische zeshoekige Nanoleaf-wandpanelen en voeg ze toe aan je Hue-ecosysteem door de meegeleverde Philips Hue wandmodule eenvoudig in een van de panelen te klikken. Dankzij de integratie bedien en personaliseer je de Nanoleaf-panelen samen met je Hue-verlichting in de Hue app. Creëer gepersonaliseerde wandontwerpen en voeg ze toe aan je Hue-lichtscènes en automatiseringen voor een complete verlichtingservaring in de hele ruimte. Of je nu de sfeer bepaalt voor een filmavond of je werkplek energie geeft, je Nanoleaf-panelen profiteren nu van de volledige Hue-ervaring.
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- 12 zeshoekige panelen + Hue wandmodule
- Bediening via de Hue app en spraakbediening
- Bedien tot 100 panelen via de Hue app
- Voeg Nanoleaf toe aan Hue-lichtscènes
- Creëer een complete verlichtingservaring
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514875579
Productinformatie
- Accessoire Philips Hue wandlampmodule
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- Wandlampen Starterset wandpaneel hexagon
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- Wandlampen Uitbreidingsset wandpaneel hexagon
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