Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge

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Over de Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge

Creëer direct een prachtige sfeer. De Signe gradient vloerlamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.

  • Mengt wit en gekleurd licht
  • Kleur de muur met licht
  • Bediening met app, stem of accessoires

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