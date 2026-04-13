Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
De bundelprijs is € 327,98, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 409,98
De bundelprijs is € 327,98, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 409,98
Uitverkoop
Op voorraad
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
Creëer direct een prachtige sfeer. De Signe gradient vloerlamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.
- Mengt wit en gekleurd licht
- Kleur de muur met licht
- Bediening met app, stem of accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871175
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Signe gradient vloerlamp
- 1
- Hue Bridge
- 1
Populaire producten
Nieuw
Hue Play vloerlamp compact
RGBWWIC-technologie
Chromasync kleurafstemming
Eenvoudig plaatsen
Sync via tv-app of sync box
€ 139,99
Create a starter kit
Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
€ 99,99