Entertainment bundel: 2 Hue Play tafellampen + Bridge
€ 239,97
De huidige prijs is € 239,97
Nieuw
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Over de Entertainment bundel: 2 Hue Play tafellampen + Bridge
Breng je entertainment tot leven met twee zwarte Philips Hue Play tafellampen en een Hue Bridge. Creëer meeslepende lichteffecten rond je tv- of gamingopstelling dankzij vloeiende kleurverlopen en nauwkeurige kleurafstemming. Synchroniseer je verlichting met films, games en muziek via een compatibele Hue sync-oplossing of kies uit gepersonaliseerde lichtscènes voor elke gelegenheid. Bedien alles eenvoudig via de Hue app of met je stem.
- 2 Philips Hue Play tafellampen + Hue Bridge
- Dynamische lichtverloopeffecten
- Perfecte kleurafstemming met Chromasync
- Licht dat meebeweegt met films, games en muziek
- Bediening via app of stem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874930
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Hue Play tafellamp
- 2
- Hue Bridge
- 1