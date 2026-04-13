Breng je entertainment tot leven met twee zwarte Philips Hue Play tafellampen en een Hue Bridge. Creëer meeslepende lichteffecten rond je tv- of gamingopstelling dankzij vloeiende kleurverlopen en nauwkeurige kleurafstemming. Synchroniseer je verlichting met films, games en muziek via een compatibele Hue sync-oplossing of kies uit gepersonaliseerde lichtscènes voor elke gelegenheid. Bedien alles eenvoudig via de Hue app of met je stem.

2 Philips Hue Play tafellampen + Hue Bridge

Dynamische lichtverloopeffecten

Perfecte kleurafstemming met Chromasync

Licht dat meebeweegt met films, games en muziek

Bediening via app of stem