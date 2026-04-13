Entertainment bundel: 2 Hue Play tafellampen + Bridge

€ 239,97

Nieuw
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Op voorraad
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Over de Entertainment bundel: 2 Hue Play tafellampen + Bridge

Breng je entertainment tot leven met twee zwarte Philips Hue Play tafellampen en een Hue Bridge. Creëer meeslepende lichteffecten rond je tv- of gamingopstelling dankzij vloeiende kleurverlopen en nauwkeurige kleurafstemming. Synchroniseer je verlichting met films, games en muziek via een compatibele Hue sync-oplossing of kies uit gepersonaliseerde lichtscènes voor elke gelegenheid. Bedien alles eenvoudig via de Hue app of met je stem.

  • 2 Philips Hue Play tafellampen + Hue Bridge
  • Dynamische lichtverloopeffecten
  • Perfecte kleurafstemming met Chromasync
  • Licht dat meebeweegt met films, games en muziek
  • Bediening via app of stem
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