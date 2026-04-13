Laat het licht van boven naar beneden vallen en verander je ruimte met fonkelende kleuren. Festavia ijspegelverlichting is ontworpen voor buitengebruik en hangt in een rij van delicate verticale strengen, ideaal om daken, gevels, hekken of balkons te versieren. IJspegelverlichting is een perfecte keuze voor de winterse feestdagen, voor momenten het hele jaar door of als dagelijkse decoratie. Door hun weerbestendige IP54-classificatie kun je ze het hele jaar door laten staan. Elke streng schittert in een levendig verloop van meerdere kleuren of van warm tot koelwit wit licht, waardoor je je ruimtes kunt personaliseren voor elke gelegenheid. Ontgrendel nog meer magie en gebruik Festavia met een Hue Bridge! Creëer een onvergetelijke sfeer met dynamische effecten, van fonkelende sterren tot dansende vlammen. Voor een echt meeslepende ervaring synchroniseer je je lampen met muziek. Zie hoe ze dansen, dimmen en van kleur veranderen op elke beat. Festavia is naadloos geïntegreerd met het Hue ecosysteem en schittert in harmonie met je Hue buitenverlichting, met moeiteloze bediening en personalisatie via de Hue app en spraakassistenten.

8,5 m met 250 LED's

Witte en kleurgradiënten

Muzieksynchronisatie en dynamische effecten

Transparante kabel

Lightstrips voor buiten