Beveiligingssleutel voor Hue deurbel

Close-up van de voorkant van Hue Beveiligingssleutel voor Hue deurbel
Tijdelijk niet op voorraad

Over de Beveiligingssleutel voor Hue deurbel

Is de schroef kwijt of beschadigd? Vervang de beveiligingsschroef van je bedrade videodeurbel door deze schroef. Inclusief tool voor beveiligingsschroef voor snelle installatie

  • Vervangend onderdeel
  • Voor bedrade videodeurbel
  • Inclusief bevestigingsgereedschap en schroef

Populaire producten

Secure bedrade videodeurbelbundel

Secure bedrade videodeurbelbundel

2K-video en tweerichtingsaudio
Steek de Chime in ieder willekeurig stopcontact
Dag- en nachtvisie
Vereist een 12-24 VAC - min 10 VA transformator (niet inbegrepen)

€ 199,99

Smart-stekker

Smart-stekker

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 34,99

Create a starter kit
HUE smart plug EU (type F)

HUE smart plug EU (type F)

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 99,99

Create a starter kit
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
energy.link.label

€ 59,99

Nieuw
Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

€ 59,99

Create a starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 99,99

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay