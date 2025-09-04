Ondersteuning
  • 2K-video en tweerichtingsaudio
  • Steek de Chime in ieder willekeurig stopcontact
  • Dag- en nachtvisie
Jouw producthandleiding zoeken
Flash Sale -25%
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Flash Sale -25%
Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters

€ 39,99

Flash Sale -25%
Impress buitenwandlamp

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp
Bedraad
Matzwarte afwerking
240 x 120 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 149,99

Bekijk alle producten
Een persoon nadert de voordeur van een woning, waar door de videodeurbel Philips Hue lampen activeert.

Beweging gedetecteerd? Lampen aan!

Wanneer de videodeurbel bewegingen detecteert, gaan je Philips Hue lampen automatisch aan. En wanneer iemand op de deurbel drukt, knipperen je lampen zachtjes, zodat je weet dat er iemand bij je voor de deur staat.

Een persoon ontvangt een melding over bewegingsdetectie en houdt buitenshuis de voordeur in de gaten met de Hue app

Weet wie er voor je deur staat, waar je ook bent

Ontvang direct meldingen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Bekijk live de videobeelden en praat met bezoekers via de ingebouwde microfoon.

Een man bedient zijn deurbel, Chime en Philips Hue verlichting via de Hue app op zijn smartphone.

Ultieme controle in één app

Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Je hebt geen meerdere apps nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden.

Een voordeur waar dozen worden afgeleverd en een ingevoegde foto van de bezorger die te zien is via een Hue videodeurbel.

Zie alles met scherpe details

Geniet van een 2K-resolutie en een 180° weergave van top tot teen. Perfect om bezoekers en pakketjes op je stoep te zien staan.

Een Hue Smart Chime in een stopcontact in de keuken, die een geluidsmelding geeft.

Mis nooit meer de deurbel

Ontvang geluidsmeldingen waar je maar wilt in je huis en krijg onmiddellijke meldingen op je telefoon wanneer iemand voor de deur staat.

Een werkt op zijn laptop en houdt zijn voordeur in de gaten via een live weergave van een Hue deurbel.

Zie wie er voor de deur staat met een eenvoudig commando

Bekijk de live feed van je videodeurbel op compatibele slimme displays met behulp van Alexa, Google Assistant, of Apple Home.

Een man zit op de bank en ontvangt een melding van bewegingsdetectie op zijn smartphone via de Hue app.

Naadloze integratie met je Hue ecosysteem.

Er is een Hue Bridge nodig om ingebouwde verlichtingsfuncties in te schakelen, zoals het inschakelen van de lampen als er beweging wordt gedetecteerd, het inschakelen van een lichtalarm of het gebruik van een lichtalarm zodra er op de deurbel wordt gedrukt.

Vind een abonnement

Voor sommige functies van de Secure camera is een abonnement nodig om ze te ontgrendelen. Maak kennis met de verschillende abonnementen, ontdek wat ze uniek maakt en vind het juiste abonnement voor jou.

Ontdek abonnementen

Vragen en antwoorden

Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?

Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?

Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?

Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?

Wat is het gezichtsveld van de camera?

Wat is de resolutie van de camera?

Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?

Is de deurbel weerbestendig?

Wat is een lichtalarm en hoe werkt het?

Kan ik de voorkant van de Smart chime verwijderen?

Hoe luid is de sirene?

Kan ik zelf tonen toevoegen aan mijn Chime?

Kan ik het geluid van de Smart Chime aanzetten/dempen zonder de Hue app?

Wat betekent MotionAware™ voor de Smart Chime?

Kan ik verschillende volumes instellen voor mijn Smart Chime?

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Afmetingen en gewicht verpakking

Service

Technische specificaties

De camera

Wat wordt ondersteund

Overig

Ondersteuning voor Hue

Heb je niet het antwoord gevonden dat je zocht?

Kijk voor meer informatie onder Ondersteuning

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay