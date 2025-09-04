Wanneer de videodeurbel bewegingen detecteert, gaan je Philips Hue lampen automatisch aan. En wanneer iemand op de deurbel drukt, knipperen je lampen zachtjes, zodat je weet dat er iemand bij je voor de deur staat.
- 2K-video en tweerichtingsaudio
- Steek de Chime in ieder willekeurig stopcontact
- Dag- en nachtvisie
Hue
Hue Motion sensor
€ 44,99
Hue
Secure Contact sensor
€ 39,99
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp
€ 149,99
Beweging gedetecteerd? Lampen aan!
Weet wie er voor je deur staat, waar je ook bent
Ontvang direct meldingen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Bekijk live de videobeelden en praat met bezoekers via de ingebouwde microfoon.
Ultieme controle in één app
Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Je hebt geen meerdere apps nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden.
Zie alles met scherpe details
Geniet van een 2K-resolutie en een 180° weergave van top tot teen. Perfect om bezoekers en pakketjes op je stoep te zien staan.
Mis nooit meer de deurbel
Ontvang geluidsmeldingen waar je maar wilt in je huis en krijg onmiddellijke meldingen op je telefoon wanneer iemand voor de deur staat.
Zie wie er voor de deur staat met een eenvoudig commando
Bekijk de live feed van je videodeurbel op compatibele slimme displays met behulp van Alexa, Google Assistant, of Apple Home.
Naadloze integratie met je Hue ecosysteem.
Er is een Hue Bridge nodig om ingebouwde verlichtingsfuncties in te schakelen, zoals het inschakelen van de lampen als er beweging wordt gedetecteerd, het inschakelen van een lichtalarm of het gebruik van een lichtalarm zodra er op de deurbel wordt gedrukt.
Vind een abonnement
Voor sommige functies van de Secure camera is een abonnement nodig om ze te ontgrendelen. Maak kennis met de verschillende abonnementen, ontdek wat ze uniek maakt en vind het juiste abonnement voor jou.
Vragen en antwoorden
Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?
Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?
Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?
Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?
Wat is het gezichtsveld van de camera?
Wat is de resolutie van de camera?
Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?
Is de deurbel weerbestendig?
Wat is een lichtalarm en hoe werkt het?
Kan ik de voorkant van de Smart chime verwijderen?
Hoe luid is de sirene?
Kan ik zelf tonen toevoegen aan mijn Chime?
Kan ik het geluid van de Smart Chime aanzetten/dempen zonder de Hue app?
Wat betekent MotionAware™ voor de Smart Chime?
Kan ik verschillende volumes instellen voor mijn Smart Chime?
Specificaties
