Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (saliegroen)
De huidige prijs is € 164,99
De huidige prijs is € 164,99
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Over de Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (saliegroen)
Met de gedurfde bolvormige Lightguide lamp en de gestructureerde, matte saliegroene lampvoet is dit duo een designstuk. De lamp is vervaardigd uit handgeblazen glas, terwijl de lamp 3D-geprint is met behulp van biocirculaire materialen voor een huwelijk van modern en traditioneel vakmanschap.
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- Inclusief Lightguide lamp
- Inclusief 3D-geprinte lampvoet
- Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
- Gemaakt van gerecyclede materialen
- Glanzend zwarte afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871106
Productinformatie
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