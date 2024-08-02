Gradient Lightstrip + Bridge Pro

Deze lightstrip met gradient technologie mengt meerdere kleuren licht tegelijk. Hij is flexibel en tot 10 meter verlengbaar, zodat je overal in je huis een stralende gemengde kleur kunt laten schijnen.

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.