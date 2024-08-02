Uitverkoop
Signe gradient vloerlamp zwart + Bridge pro
Creeër sfeer in elke ruimte met de Hue Signe vloerlamp in zwart en bedien hem met de Hue Bridge Pro. Dynamische gradient verlichting met een strak, modern design.
Huidige prijs is € 356,98, oorspronkelijke prijs is € 419,98
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Kleur je muren met licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Signe gradient vloerlamp
Richt je huis in met kleur en de slanke, zwarte Philips Hue gradient Signe vloerlamp, die meerdere kleuren samenvoegt om je muren te schilderen met kleuren die moeiteloos in elkaar vloeien.Signe gradient vloerlamp
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
