1 x Hue Secure bedrade videodeurbelbundel

Mis nooit meer een bezoeker of een pakketje met de Hue deurbel en Chime bundel. Ontvang onmiddellijke meldingen voor beweging en bezoekers, allemaal in 2K dankzij de Starlight-technologie en blijf verbonden met tweerichtingsspraak, waar je ook bent. De deurbel activeert je Philips Hue lampen en stuurt realtime meldingen, terwijl de Smart Chime geluidsmeldingen produceert. Alles werkt naadloos samen met Hue lampen en accessoires om je thuisbeveiliging te verbeteren, dag en nacht.