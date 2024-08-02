Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue bedrade deurbel + Indoor Motion sensor + 2 contactsensoren in wit

Uitverkoop

Hue bedrade deurbel + Indoor Motion sensor + 2 contactsensoren in wit

Hou in de gaten wie er aan je voordeur staat, waar je ook bent. Krijg meldingen via de app, reageer via de terugspreekfunctie met de Hue bedrade deurbel, indoor Motion sensoren en contact sensoren in het wit.

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Meldingen bij bewegingsdetectie
  • Helder 2K video beeld
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • Bedien met app, stem of accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue Secure bedrade videodeurbelbundel

1 x Hue Secure bedrade videodeurbelbundel

Mis nooit meer een bezoeker of een pakketje met de Hue deurbel en Chime bundel. Ontvang onmiddellijke meldingen voor beweging en bezoekers, allemaal in 2K dankzij de Starlight-technologie en blijf verbonden met tweerichtingsspraak, waar je ook bent. De deurbel activeert je Philips Hue lampen en stuurt realtime meldingen, terwijl de Smart Chime geluidsmeldingen produceert. Alles werkt naadloos samen met Hue lampen en accessoires om je thuisbeveiliging te verbeteren, dag en nacht.

Secure bedrade videodeurbelbundel
Close-up van de voorkant van Hue Hue Motion sensor

1 x Hue Hue Motion sensor

Laat je slimme lampen activeren bij beweging. De Hue bewegingssensor werkt op batterijen en kan eenvoudig overal in je huis worden geplaatst. 

Hue Motion sensor
Close-up van de voorkant van Hue Secure Contact sensor

1 x Hue Secure Contact sensor

De Secure Contact sensor geeft je gemoedsrust, of je nu thuis bent of niet! Plaats de sensor op deuren, ramen, kasten, kluizen en meer met de klevende achterkant en ontvang een melding of laat de lampen aangaan wanneer de sensor wordt geopend.

Secure Contact sensor

Bundels die je misschien leuk vindt

Sale
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

€ 44,99

Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor

€ 39,99

Nieuw
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

€ 89,99

Nieuw
Secure Smart Chime

Hue

Secure Smart Chime

€ 59,99

Impress buitenwandlamp

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp

€ 149,99

Shop Bridge-bundels

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay