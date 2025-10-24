Uitverkoop
Tap schakelaar
Met één druk op de knop kun je vier favoriete lichtscènes oproepen of alle lampen tegelijk in- of uitschakelen. De tap-schakelaar is volledig draadloos en draagbaar. En je hebt geen batterijen nodig, want de schakelaar krijgt automatisch energie wanneer je op een knop drukt.
Huidige prijs is € 41,99, oorspronkelijke prijs is € 59,95
Productkenmerken
- Hue Bridge vereist
- Draadloze installatie
- Automatiseert je verlichting
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof