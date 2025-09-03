*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Nieuw
Essential starter kit: 3 slimme GU10 lampen (345 lm) + dimmer switch
Stap in de wereld van slimme verlichting met deze Philips Hue Essential starter kit, met drie lampen voor alle kleuren licht en instelbaar wit licht dat je eenvoudig kunt aanpassen van warm en gezellig wit naar koelwit. Creëer de perfecte sfeer dankzij soepel dimmen, miljoenen kleuren en een bibliotheek vol lichtscènes ontworpen door onze experts - of maak je eigen scène! Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en geniet meteen van eindeloos veel slimme verlichtingsfuncties. Bedien de lampen met je stem, de app of een slim accessoire.
Fitting
Lichtkleur
Model
Verpakking
Vorm
Productkenmerken
- Tot 345 lumen
- Warm- tot koelwit (2200-6500 K)
- Dimbaar tot 2% helderheid
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.
Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.
Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en games
Synchroniseer de activiteit op het scherm of de beat van je muziek met je slimme lampen en breng je entertainment naar een hoger niveau.* Kies hoe je je lampen wilt synchroniseren met je film, muziek (inclusief de integratie met Spotify!), serie of game en zie hoe de gekleurde lampen in je Entertainmentruimte daarop reageren. *Hue Bridge vereist
Eenvoudige, draadloze installatie
De Hue dimmer switch werkt op batterijen en is helemaal draadloos. Gebruik de bijgeleverde plakband of de magnetische achterkant en hang hem op waar je maar wil. Als je hem van de wandhouder haalt, kun je hem zelfs gebruiken als handige afstandsbediening.
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50 x 55
50 x 55