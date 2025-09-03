Hue MotionAware™

Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Als je minstens 3 lampen in dezelfde kamer gebruikt, kun je een bewegingsgebied instellen dat je aanwezigheid detecteert en lampen activeert die je daaraan toekent. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!