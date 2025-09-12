Schep een knusse sfeer of zorg voor kleurrijke partyvibes rond je terras, veranda, of in welke buitenruimte dan ook. Deze breukbestendige bolvormige lampen produceren een prachtige vertoning van verzadigde kleuren of wit licht, of ze nu een kleurverloop creëren of geanimeerde lichteffecten afspelen. Dankzij het veilige laagspanningssysteem kan de lichtslinger in een bestaand stopcontact worden gestoken met behulp van de inbegrepen voeding.