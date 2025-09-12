*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Hue Festavia bolvormige lamp 2-pack (vervangende lamp)
Schep een knusse sfeer of zorg voor kleurrijke partyvibes rond je terras, veranda, of in welke buitenruimte dan ook. Deze breukbestendige bolvormige lampen produceren een prachtige vertoning van verzadigde kleuren of wit licht, of ze nu een kleurverloop creëren of geanimeerde lichteffecten afspelen. Dankzij het veilige laagspanningssysteem kan de lichtslinger in een bestaand stopcontact worden gestoken met behulp van de inbegrepen voeding.
Productkenmerken
- 2 Lightguide lampen
- Splintervrij
- Lampen met een helderheid van 50 lumen
- Hue White and color gradient
Specificaties
Design en afwerking
Materiaal
Kunststof