Ontdek de wereld van Hue entertainment met deze sync kit, inclusief een apparaat voor tv-schermsynchronisatie en gekleurde gradient lightstrips. De fisheye-lens van de schermsync legt alles op het scherm vast en synchroniseert de inhoud met de LED-strip, waardoor kleuren optimaal worden gesynchroniseerd met wall-washing effecten die in real time reageren. Stel alles eenvoudig in via de Hue app en geniet als nooit tevoren van je favoriete films, series en games!

Geoptimaliseerde kleurmatching op het scherm

Volledige schermopname met fisheye-lens

Kleurrijke lichteffecten op muren

Geschikt voor tv's tot 65 inch

Bedien en configureer met de Hue app