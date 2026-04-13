Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65" + schermsync
€ 199,99
De huidige prijs is € 199,99
Nieuw
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Over de Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65" + schermsync
Ontdek de wereld van Hue entertainment met deze sync kit, inclusief een apparaat voor tv-schermsynchronisatie en gekleurde gradient lightstrips. De fisheye-lens van de schermsync legt alles op het scherm vast en synchroniseert de inhoud met de LED-strip, waardoor kleuren optimaal worden gesynchroniseerd met wall-washing effecten die in real time reageren. Stel alles eenvoudig in via de Hue app en geniet als nooit tevoren van je favoriete films, series en games!
- Geoptimaliseerde kleurmatching op het scherm
- Volledige schermopname met fisheye-lens
- Kleurrijke lichteffecten op muren
- Geschikt voor tv's tot 65 inch
- Bedien en configureer met de Hue app
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103189806
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart en wit
- Materiaal
- PVC, Silicone
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +40 °C
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 0%<H<80% (niet-condenserend)
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Maximale lichtsterkte in lumen bij CCT
- 6.500
- Totale lichtstroom in lumen
- 1.050
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.050
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 1.050
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
Lichtsnoer/lightstrip
- Knipmogelijkheden
- Ja
- Uitbreidbaarheid
- Nee
- Hoogte
- 6 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lengte
- 2.500 mm
- Breedte
- 14,5 mm
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103189806
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- Hoogte
- 226 mm
- Lengte
- 74 mm
- Breedte
- 310 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004447607
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103189806
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 10,5
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.500
- Totale breedte
- 14,5 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp
- 1.050
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur
- 1050
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Montagemogelijkheden
- PC, Tv
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
De Bridge
- Frequentieband
- NA
- Max. aantal lampen
- 10
- Montagemogelijkheden
- Desktop
- Voedingsadapter
- Nee
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Stemassistenten (Hue Bridge vereist)
- Amazon Alexa, Google Assistent
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Product Documentation
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar