Myliving Runner opbouwspots 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht

Uitverkoop
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Over de Myliving Runner opbouwspots 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht

Geef je interieur een stijlevolle upgrade met de Philips Myliving Runner 4-pack spot in zwart, compleet met Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Ideaal voor elke eigentijdse en sfeervolle setting.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur

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