Myliving Runner opbouwspots 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
De bundelprijs is € 287,97, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 319,97
De bundelprijs is € 287,97, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 319,97
Uitverkoop
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Over de Myliving Runner opbouwspots 4-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
Geef je interieur een stijlevolle upgrade met de Philips Myliving Runner 4-pack spot in zwart, compleet met Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Ideaal voor elke eigentijdse en sfeervolle setting.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874572
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 4x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 2
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