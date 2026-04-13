Runner opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

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Over de Runner opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

Creëer de perfecte sfeer met de Philips Runner 3-pack spot in zwart, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Veelzijdig en stijlvol.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
  • Inclusief dimmer switch

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