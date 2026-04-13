Runner opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
De bundelprijs is € 147,56, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 163,96
De bundelprijs is € 147,56, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 163,96
Uitverkoop
Op voorraad
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Runner opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Creëer de perfecte sfeer met de Philips Runner 3-pack spot in zwart, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Veelzijdig en stijlvol.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
- Inclusief dimmer switch
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874466
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 3x
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot
- 1
- Hue Dimmer switch (nieuwste model)
- 1
Populaire producten
Runner plafond-/wandspot, 3x
Geen lamp
Zwart
ClickFix
€ 79,99
2de lamp 30% korting
GU10 - slimme spot
Warmwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 21,99
Create a starter kit
GU10 - slimme spot - (2-pack)
Warmwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 39,99
Create a starter kit
Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
€ 21,99
Flux ultraheldere lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
2900 lumen
€ 99,99
Create a starter kit
Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)
Warm- tot koelwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 59,99
Create a starter kit
GU10 - slimme spot - (2-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 49,99
Create a starter kit
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 69,99