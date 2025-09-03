Ultieme, moeiteloze controle

Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen, de sfeer wilt verhogen of gewoon je lightstrip wilt bedienen; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips met alle Philips Hue lampen en slimme regelaars met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro heb je ook in je hele huis controle over je LED strips, vanaf elke plek op de wereld, en kun je automatiseringen plannen.