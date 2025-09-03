Beveilig je binnenruimte met de witte Philips Hue Secure 2K desktopcamera. De Secure 2K levert heldere beelden met een scherpe 2K-resolutie, dag en nacht. De camera heeft een compact ontwerp en valt niet op in huis. Met de slimme bewegingsdetectie en gespreksfunctie ben je altijd verbonden, waar je ook bent. Zodra beweging wordt gedetecteerd, gaan je Hue lampen aan in de alarmmodus voor extra beveiliging in huis.