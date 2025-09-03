Ondersteuning
Lengte van stripverlichting

Vergelijk LED stripverlichting voor binnen en buiten  

Gebruik onze handige gids om te bepalen welke Philips Hue LED stripverlichting het meest geschikt is voor jou en je huis.  

LED stripverlichting voor binnen

De stripverlichting voor binnen heeft een flexibel ontwerp, is eenvoudig te installeren en geeft zowel wit als gekleurd licht. Gebruik ze voor sfeerverlichting en functionele verlichting die in elke ruimte passen.  

Een keuken verlicht in levendige roze en oranje lichttonen met een combinatie van verborgen stripverlichting achter plafondkoven en zichtbare stripverlichting aan het plafond.

Hoe gebruik ik LED strips voor binnen?

Bedenk hoe je je ruimte wilt verlichten. Wil je indirect of direct licht? Hoeveel helderheid heb je nodig? 
Flux- en ultraheldere Flux-stripverlichting is ontworpen voor een indirect wall washing effect op de muur vanuit onopvallende plaatsen, en vult de ruimte met diffuus licht - ideaal voor decoratie en het creëren van sfeer. OmniGlow is gemaakt om als direct licht te worden gebruikt. De gelijkmatige lichtlijn zorgt voor een stralend middelpunt dat niet hoeft te worden verborgen. Ideaal voor sfeerverlichting en praktische verlichting.  

Flux-stripverlichting

Ultraheldere Flux-stripverlichting

OmniGlow-stripverlichting

Wit licht en kleurverloop

Ja
Ja
Ja

LED-type

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Lichtverdeling

Indirect
Indirect
Direct

Lumen

1200 - 2000 lm (afhankelijk van lengte)
2900 - 6000 lm (afhankelijk van lengte)
2400 - 4800 lm (afhankelijk van lengte)

Kamer

Woonkamer, Slaapkamer
Keuken, Eetkamer, Kantoor aan huis, Hal
Geschikt voor elke kamer, onbeperkte plaatsingsmogelijkheden

Ontwerp van stripverlichting

Transparante siliconen hoes met zichtbare LED's
Transparante siliconen hoes met zichtbare LED's
Matte siliconen hoes, geen zichtbare LED's, uniforme weergave van licht

Plaatsing

Verborgen voor wandverlichtingseffect
Verborgen voor wandverlichtingseffect
Zichtbaar voor directe verlichting. Verborgen voor wandverlichtingseffect

Levensduur

25.000 uur
25.000 uur
25.000 uur

Kunnen op maat worden geknipt

Ja
Ja
Ja

Afgeknipte stukken kunnen opnieuw worden aangesloten

Ja
Ja
Nee

Uitbreidbaar

Ja
Ja
Nee

Werkt in een entertainmentruimte

Ja
Ja
Ja

Communicatieprotocol

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

LED-stripverlichting voor buiten

Kies voor levendige neondecoratie, kleurrijk sfeerlicht en helder, praktisch wit licht om al je buitenruimtes te transformeren. Hun weerbestendige ontwerp en veilige Low-volt opstelling zorgen voor extra gemoedsrust.

Een achtertuin en patio verlicht met zachte tinten geel, roze en paars licht van verborgen stripverlichting onder trappen en zichtbare stripverlichting langs bloembedden en op muren.

Hoe gebruik ik LED strips voor buiten?

Stripverlichting voor buiten kan speels, praktisch en alles daartussenin zijn. Net als de Flux-verlichting voor binnen, is de Flux-stripverlichting voor buiten ontworpen voor een indirect wall washging effect op de patio, buitenmuren, schuttingen en overkappingen vanuit onopvallende plaatsen. Hij is ook helder genoeg voor activiteiten en speciale gelegenheden. De Neon stripverlichting is een decoratieve directe verlichting die is gemaakt om fonteinen te benadrukken, bloemperken te omlijnen en kleur te geven aan elke hoek. Buig en vorm het tot je eigen meesterwerk!   

Flux stripverlichting voor buiten

Neon-stripverlichting voor buiten

Wit licht en kleurverloop

Ja
Ja

Lichtverdeling

Indirect
Direct

Buitenruimte

Verborgen onder buitenkoepels of onder de traptreden van de patio
Omlijn patio, bloembedden en paden

LED-type

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1100 lm

Levensduur

25.000 uur
25.000 uur

Afgeknipte stukken kunnen opnieuw worden aangesloten

Nee
Nee

Uitbreidbaar

Nee
Nee

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

