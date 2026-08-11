vtwonen - Weer verliefd op je huis

vtwonen - Weer verliefd op je huis

Een complete make-over met één tik in de Hue app

Een complete make-over met Philips Hue

vtwonen stylisten maken gebruik van de eindeloze mogelijkheden van Philips Hue verlichting om de woonkamers van de deelnemers nog gezelliger te maken. Ze laten zien hoe je met één tik in de Hue app kan kiezen voor gedimd of juist feller licht of een kleurrijke feestsfeer. 

Gezien bij vtwonen – Weer Verliefd op je huis

Philips Hue Lightstrip Plus

Lightstrip Plus

Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.

Philips Hue Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Richt je huis in met kleur en de slanke, zwarte Philips Hue gradient Signe vloerlamp, die meerdere kleuren samenvoegt om je muren te schilderen met kleuren die moeiteloos in elkaar vloeien.

Philips Hue Signe Gradient vloerlamp
Philips Hue Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

De Philips Hue gradient Signe tafellamp past niet alleen naadloos in je interieur dankzij het stijlvolle witte ontwerp, maar combineert ook meerdere kleuren met elkaar om zo je muren te schilderen met kleuren.

Philips Hue Signe gradient tafellamp
Philips Hue Enrave extra grote plafondlamp

Enrave ceiling lamp

De extragrote zwarte Enrave plafondlamp is krachtig genoeg om grote ruimtes, zoals een woonkamer of eetkamer te verlichten. Door het modern design wordt er niet alleen een subtiele gloed over het plafond verspreid, maar ook een krachtige lichtstraal naar beneden.

Philips Hue Enrave ceiling lamp
Philips Hue Centris + Philips Hue Filamenten

Centris plafondlamp

Functionele en sfeerverlichting in één opbouwspot. De Centris heeft een vaste plafondlamp en vier spots die afzonderlijk van elkaar kunnen worden gericht.

MyCreation

Filamentlampen

Deze slimme ledlampen combineren vintage met moderne functies. Met een gloeiende binnenspiraal, warm tot koelwit licht, direct dimmen en de E27-fitting past deze lamp in de meeste armaturen.

Philips Hue Filamentlampen
Philips Hue Runner plafondlamp

Runner plafondlamp

De witte Philips Hue White ambiance Runner opbouwspot heeft verstelbare spots waarmee je warm- tot koelwit licht tot in alle hoeken van de kamer kunt schijnen.

Philips Hue slimme schakelaar

Dimmer Switch

Zet je lampen feller, dim ze, kies lichtscènes of stel het licht in dat het beste past bij het moment van de dag.

Philips Hue Dimmer Switch
Philips Hue Iris tafellamp

Iris tafellamp

Deze goudkleurige Iris kleurt je muur en geeft zachte achtergrondverlichting voor een subtiel, uniek effect.

Philips Hue Iris tafellamp
Philips Hue Still plafondlamp

Still plafondlamp

Het unieke ronde ontwerp van de witte Philips Hue White ambiance Still plafondlamp geeft duizenden tinten warm- tot koelwit licht voor elk moment van de dag.

Philips Hue Still plafondlamp

Shop de producten voor eenzelfde sfeer

Zit je bomvol interieurinspiratie na het zien van de make-overs? Bekijk hieronder de producten die de stylisten hebben gebruikt en bestel je favorieten meteen in de shop.

Iris goudkleur special edition

Iris goudkleur special edition

Geïntegreerde LED
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 139,99

Still plafondlamp

Still plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 199,99

Tijdelijk niet op voorraad

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Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 339,99

Enrave extra grote plafondlamp

Enrave extra grote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 329,99

Nog enkele stuks op voorraad

Perifo rechte basisplafondset (3 spots, 1 lichtbalk)

Perifo rechte basisplafondset (3 spots, 1 lichtbalk)

271,5 cm
Ontworpen voor plafonds
Bevat alles wat je nodig hebt

€ 799,99

Nog enkele stuks op voorraad

Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 224,99

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Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 21,99

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A60 - E27 slimme lamp

A60 - E27 slimme lamp

Zachtwit licht, vintage lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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€ 21,99

Gradient lightstrip 2 meter

Gradient lightstrip 2 meter

Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Tap dial switch

Tap dial switch

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 49,99

Bridge

Philips Hue met Bridge

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.

Ontdek wat mogelijk is met Philips Hue
Bedien je lampen overal in huis

Bedien je lampen overal in huis

Voeg tot wel 50 lampen toe, overal in huis, binnen en buiten, en bedien ze op jouw manier.

Slimme bediening, thuis en onderweg

Slimme bediening, thuis en onderweg

Bedien je lampen overal ter hele wereld met de Hue app.

Entertainment

Entertainment

Synchroniseer je lampen met je muziek, films en games.

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