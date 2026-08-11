Een complete make-over met één tik in de Hue app
Een complete make-over met Philips Hue
vtwonen stylisten maken gebruik van de eindeloze mogelijkheden van Philips Hue verlichting om de woonkamers van de deelnemers nog gezelliger te maken. Ze laten zien hoe je met één tik in de Hue app kan kiezen voor gedimd of juist feller licht of een kleurrijke feestsfeer.
Gezien bij vtwonen – Weer Verliefd op je huis
Lightstrip Plus
Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.
Signe gradient vloerlamp
Richt je huis in met kleur en de slanke, zwarte Philips Hue gradient Signe vloerlamp, die meerdere kleuren samenvoegt om je muren te schilderen met kleuren die moeiteloos in elkaar vloeien.
Signe gradient tafellamp
De Philips Hue gradient Signe tafellamp past niet alleen naadloos in je interieur dankzij het stijlvolle witte ontwerp, maar combineert ook meerdere kleuren met elkaar om zo je muren te schilderen met kleuren.
Enrave ceiling lamp
De extragrote zwarte Enrave plafondlamp is krachtig genoeg om grote ruimtes, zoals een woonkamer of eetkamer te verlichten. Door het modern design wordt er niet alleen een subtiele gloed over het plafond verspreid, maar ook een krachtige lichtstraal naar beneden.
Filamentlampen
Deze slimme ledlampen combineren vintage met moderne functies. Met een gloeiende binnenspiraal, warm tot koelwit licht, direct dimmen en de E27-fitting past deze lamp in de meeste armaturen.
Dimmer Switch
Zet je lampen feller, dim ze, kies lichtscènes of stel het licht in dat het beste past bij het moment van de dag.
Iris tafellamp
Deze goudkleurige Iris kleurt je muur en geeft zachte achtergrondverlichting voor een subtiel, uniek effect.
Still plafondlamp
Het unieke ronde ontwerp van de witte Philips Hue White ambiance Still plafondlamp geeft duizenden tinten warm- tot koelwit licht voor elk moment van de dag.
Shop de producten voor eenzelfde sfeer
Zit je bomvol interieurinspiratie na het zien van de make-overs? Bekijk hieronder de producten die de stylisten hebben gebruikt en bestel je favorieten meteen in de shop.
Iris goudkleur special edition
€ 139,99
Still plafondlamp
€ 199,99
Signe gradient vloerlamp
€ 339,99
Enrave extra grote plafondlamp
€ 329,99
Perifo rechte basisplafondset (3 spots, 1 lichtbalk)
€ 799,99
Signe gradient tafellamp
€ 224,99
Dimmer switch (nieuwste model)
€ 21,99
A60 - E27 slimme lamp
€ 21,99
Gradient lightstrip 2 meter
€ 159,99
Tap dial switch
€ 49,99
Philips Hue met Bridge
Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge
Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.
Bedien je lampen overal in huis
Voeg tot wel 50 lampen toe, overal in huis, binnen en buiten, en bedien ze op jouw manier.
Slimme bediening, thuis en onderweg
Bedien je lampen overal ter hele wereld met de Hue app.
Entertainment
Synchroniseer je lampen met je muziek, films en games.