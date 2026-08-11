Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.