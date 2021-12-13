Is je Hue Bridge verbonden met en toegevoegd aan de Hue app?

Als het goed is, is je Hue Bridge al aangesloten, verbonden met Wi-Fi en toegevoegd aan je Hue app. Als dat nog niet het geval is, moet je eerst je Hue Bridge installeren.

Lees hoe je een Hue Bridge configureert

Heb je jouw Hue Tap switch geïnstalleerd?

Als je niet zeker weet hoe je de installatie moet uitvoeren, raadpleeg je de handleiding die bij je Hue Tap switch werd geleverd.