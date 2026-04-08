Bluetooth-LED-belysning inneholder en liten brikke som mottar kommandoer via radiobølger på kort avstand (ca. 10 m). Når du bruker appen eller en kompatibel stemmeassistent, forteller signalet hvert lys at det skal bli lysere, dimme eller endre farge.

Fordi kontrollen skjer lokalt, er responsene raske og pålitelige. Selv om internett går ned, fungerer lysene dine fortsatt. Hver pære husker den forrige innstillingen, så den lyser akkurat likt når du slår den på igjen.

Moderne, Bluetooth-kompatible Philips Hue bulbs har også støtte for Zigbee. Det betyr at hvis du legger til en Hue Bridge i fremtiden, trenger du ikke skifte noe – du kan bare pare de eksisterende pærene og ta i bruk automatiseringer i hele hjemmet, sensorer og synkronisert underholdning.