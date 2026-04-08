Support
Et soverom som er belyst med Bluetooth-lys for trådløs kontroll og tilpasset stemningslys med Bluetooth-smartpærer

Bluetooth LED-lys: ditt første steg inn i smart belysning

15. januar 2026

Bluetooth-LED-belysning gjør at alle kan oppleve magien ved intelligent belysning. Uten behov for en hub kan du styre lysene direkte fra telefonen, forvandle utseendet og følelsen i et rom på sekunder og oppdage hvor enkelt det er å leve med belysning som reagerer på dine behov.

Philips Hue Bluetooth-serien ble laget for folk som ønsker å prøve smart belysning uten kompleksiteten. Du kan gjøre morgenrutinen lysere, stille inn perfekt leselys eller avrunde dagen med myke kveldstoner – alt med ett trykk eller én stemmekommando.

Hva er Bluetooth LED-lys?

Bluetooth-LED-belysning kombinerer energieffektive LED-lamper med trådløs Bluetooth-kontroll. Til forskjell fra eldre smartpærer som bruker Wi-Fi eller en styringssentral, kobles disse lyspærene direkte til smarttelefonen din eller nettbrettet ditt via Philips Hue appen.

 

Philips Hue mobilappen som viser enkel lysstyring med Bluetooth for trådløse pærer og smartbelysning

Du kan slå dem av eller på, dimme dem eller endre fargetemperaturen umiddelbart – ingen bro, Wi-Fi eller datatilkobling kreves. For nybegynnere er det en plug-and-play-måte å teste hvordan smart belysning kan forandre rommet ditt.

Anbefalte Bluetooth-startlys

A60 - E27 lyspære

Hue White Ambiance Filament

A60 - E27 lyspære

419,00 kr

Flux LED-strip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux LED-strip 3 m

819,00 kr

Utforsk utvalget av LED-lyspærer.

 

 

Hvordan fungerer Bluetooth LED-lys?

Bluetooth-LED-belysning inneholder en liten brikke som mottar kommandoer via radiobølger på kort avstand (ca. 10 m). Når du bruker appen eller en kompatibel stemmeassistent, forteller signalet hvert lys at det skal bli lysere, dimme eller endre farge.

Fordi kontrollen skjer lokalt, er responsene raske og pålitelige. Selv om internett går ned, fungerer lysene dine fortsatt. Hver pære husker den forrige innstillingen, så den lyser akkurat likt når du slår den på igjen.

Moderne, Bluetooth-kompatible Philips Hue bulbs har også støtte for Zigbee. Det betyr at hvis du legger til en Hue Bridge i fremtiden, trenger du ikke skifte noe – du kan bare pare de eksisterende pærene og ta i bruk automatiseringer i hele hjemmet, sensorer og synkronisert underholdning.

En Philips Hue Bridge-enhet utvider Bluetooth-lysstyringen til et fullstendig trådløst belysningssystem for hele det smarte hjemmet ditt.

Lær mer om Zigbee-nettverket.

Slik kobler du LED-lys til Bluetooth

Oppsettet tar bare noen få minutter:

  1. Installer Bluetooth-aktiverte lys, for eksempel en Philips Hue bulb eller strip lights.
  2. Last ned Philips Hue-appen og velg Bluetooth-modus ved oppstart.
  3. Legg til lys og følg instruksjonene på skjermen for å koble sammen.
  4. Navngi og grupper lysene dine etter rom.
  5. Kos deg med scener, rutiner eller stemmestyring via Alexa eller Google Assistant.

Foretrekker du en fysisk bryter? Legg til en Hue Dimmer Switch for å styre Bluetooth-lysene uten telefonen.

Anbefalt Bluetooth-tilbehør

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

259,00 kr

Bridge

Hue

Bridge

699,00 kr

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

1159,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

259,00 kr

Oppdag kolleksjonen for lysstyring .

 

 

Når bør man oppgradere – Bluetooth vs. Hue Bridge

Bluetooth-kontroll er perfekt for å komme i gang, men rekkevidden og kapasiteten er begrenset. Hue Bridge, en liten enhet som kobles til Wi-Fi-ruteren din, låser opp den komplette smartbelysningsopplevelsen.

Fordi alle Bluetooth-kompatible pærer også inkluderer Zigbee, er det enkelt å oppgradere. Du trenger bare legge til en Bridge og koble til de eksisterende lysene dine, så utvides alle funksjonene automatisk.

Bluetooth vs. Wi-Fi vs. Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (generisk)

Hue Bridge (Zigbee)

Oppsett

Enklest
Moderat
Enkelt med hub

Kontrollområde

~10 m
Avhenger av ruteren
Nettverk som dekker hele hjemmet

Maks lys

10
Varierer
50+

Internett nødvendig

Nei
Vanligvis ja
Kun for fjernbruk

Automatiseringer

Grunnleggende
Begrenset
Avanserte rutiner + synkronisering

Bluetooth er ideelt for leiligheter, sovesaler eller alle som starter i det små. Når du er klar for kontroll over hele hjemmet, utvider Hue Bridge mulighetene dine umiddelbart.

 

 

Hverdagsideer for bruk av Bluetooth LED-lys

  • Morgenboost: Kjølige dagslystoner hjelper deg å våkne naturlig.
  • Fokustid: Klart nøytralt hvitt forbedrer produktiviteten.
  • Filmkveld: Dempede varme fargetoner skaper en koselig glød.
  • Festmodus: Livlige farger synkroniseres med spillelisten din.
  • Kveldsro: Myke ravfargede toner signaliserer avslapning.

Belysning er ikke bare praktisk – den former hvordan du føler deg og fungerer. Utforsk kombinasjoner til du finner den perfekte atmosfæren.

En stuescene som viser Bluetooth-smartpærer til stemningsbelysning og trådløs fargekontroll

Feilsøking og tips

  • Får du ikke koblet til lyset? Sjekk at Bluetooth er aktivert, og at pæren er maks. 10 meter unna.
  • Forsvant tilkoblingen? Start pæren på nytt, og åpne Hue Bluetooth-appen på nytt.
  • Flere brukere? Hver enhet kan kobles separat innenfor rekkevidde.
  • Navngivning er viktig. Gi beskrivende navn som «Soveromslampe» eller «Skrivebordslampe» for stemmestyring.
  • Oppgrader enkelt. Hvis du legger til en Bridge, beholder du alle dine nåværende Bluetooth LED-lys – du utvider rett og slett kontrollen.

Utvid oppsettet ditt

Motion sensor

Hue

Motion sensor

519,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

259,00 kr

Flux utendørs LED-strip 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux utendørs LED-strip 5 m

1729,00 kr

Go bærbar bordlampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe

1849,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Play light bar 1-pakning

Hue White and color ambiance

Play light bar 1-pakning

929,00 kr

 

 

Fra ett rom til hele hjemmet ditt

Start i det små, kanskje med et par smarte bordlamper eller en lysstripe bak TV-en, og se hvordan belysning forandrer rommet ditt. Etter hvert som behovene dine vokser, kan du legge til sensorer, brytere eller en Hue Bridge for å utvide sømløst.

To kvinner som slapper av i en stue som lyses opp av Bluetooth-lys og trådløse pærer som kontrolleres via en app på smarttelefonen

Det er det flotte med Philips Hue: Systemet utvikler seg i takt med deg og kombinerer enkelhet, komfort og kreativitet i alle lys.

Start din smarte belysningsreise i dag med et Philips Hue-startsett.

Se alle artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay