Hjemmeautomasjon med smart belysning

Måten å automatisere hjemmet ditt med Philips Hue er å bruke en Hue Bridge. Det er en smart belysningshub som enkelt kobles til internettruteren din og fungerer som hjernen til hele smartlyssystemet i hjemmet ditt.

Du må også velge en kombinasjon av Philips Hue smarte pærer, lamper, lys, sensorer og kameraer, avhengig av dine behov. Hvis du akkurat har kommet i gang med Philips Hue, er en Bridge og et utvalg LED-lyskilder og -lamper den enkleste måten å dra nytte av hjemmeautomatisering.

For et mer avansert oppsett bør du vurdere innendørs og utendørs bevegelsessensorer og kameraer. Disse vil utløse lysene dine ved å oppdage bevegelse uten bruk av en timer. (Selvfølgelig kan du velge tidsvinduene når du vil at sensorene og kameraene skal være aktive!) I tillegg til å utløse lysene automatisk, kan Hue Secure kameraer sende deg varsler slik at du kan bestemme om du vil aktivere lysene dine eller ikke.

Når du har maskinvaren på plass, er det på tide å laste ned Hue-appen på smarttelefonen. Appen er der du konfigurerer, kontrollerer og justerer alle automatiseringene dine.