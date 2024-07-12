Hjemmeautomasjon med smart belysning

08.07.2024
Hva er hjemmeautomatisering?
Hjemmeautomatisering med Philips Hue smart belysning lar deg kontrollere Philips Hue-lysene dine med en kombinasjon av timere, sensorer og sikkerhetskameraer – hjemme eller fra hvor som helst i verden! Du kan stille inn lys til å slå av og på, dempe eller endre farge på de tidspunktene du velger. Hue Motion sensors og Hue Secure kameraer kan til og med utløse lysene dine for å gjøre det mer komfortabelt for deg når du beveger deg rundt i hjemmet, samtidig som det gir deg ekstra trygghet når du er ute av byen.
Hvordan fungerer hjemmeautomatisering?
Automatisering av Hue-smartlys fungerer ved å koble dem til Hue Bridge – en smart lyshub som er hjernen i systemet. Deretter, ved å bruke Hue appen på smarttelefonen din, kan du konfigurere alle automatiseringene dine i Automatisering-fanen i appen. Velg mellom automatiseringer for å hjelpe deg med din daglige rutine, veilede deg når du ankommer og drar hjemmefra, eller etterligne din tilstedeværelse mens du er borte. Du kan til og med tilpasse dine egne automatiseringer for å kontrollere lysene akkurat slik du vil.
Hvordan kan jeg automatisere hjemmet mitt?
Måten å automatisere hjemmet ditt med Philips Hue er å bruke en Hue Bridge. Det er en smart belysningshub som enkelt kobles til internettruteren din og fungerer som hjernen til hele smartlyssystemet i hjemmet ditt.
Du må også velge en kombinasjon av Philips Hue smarte pærer, lamper, lys, sensorer og kameraer, avhengig av dine behov. Hvis du akkurat har kommet i gang med Philips Hue, er en Bridge og et utvalg LED-lyskilder og -lamper den enkleste måten å dra nytte av hjemmeautomatisering.
For et mer avansert oppsett bør du vurdere innendørs og utendørs bevegelsessensorer og kameraer. Disse vil utløse lysene dine ved å oppdage bevegelse uten bruk av en timer. (Selvfølgelig kan du velge tidsvinduene når du vil at sensorene og kameraene skal være aktive!) I tillegg til å utløse lysene automatisk, kan Hue Secure kameraer sende deg varsler slik at du kan bestemme om du vil aktivere lysene dine eller ikke.
Når du har maskinvaren på plass, er det på tide å laste ned Hue-appen på smarttelefonen. Appen er der du konfigurerer, kontrollerer og justerer alle automatiseringene dine.
Optimaliser daglige rutiner med hjemmebelysningsautomatisering
Smart lysautomatisering fra Philips Hue kan hjelpe deg med de daglige rutinene i hjemmet, ved å justere lysets tone og intensitet for å hjelpe deg med å våkne, fokusere på arbeidet, slappe av og sovne. I Automations-fanen i Hue-appen kan du stille inn dager og tider, rom eller utvalgte lys og lysscenen for å matche dine behov.
Vekking
Få den beste starten på dagen med oppvåkningsbelysning som hjelper deg å våkne og føle deg mer uthvilt.² Du trenger bare å stille inn lyset til å slå seg på og gradvis bli sterkere i den varigheten du velger. Velg Sunrise-vekkestilen for den ultimate avslappende alarmen med lys. Lysene dine vil gradvis gå over fra myke blåtoner til varme oransje toner, som gir dagen din en behagelig start. Signe gradient gulv- og bordlamper er den ideelle følgesvennen på soverommet. Lampene har en subtil slank design og gir en blanding av farget lys langs lengden. Du kan også stille inn oppvåkningsautomatiseringen på noen av lysene på soverommet. LED-stripe gjemt under sengen eller bak møbler er et annet flott alternativ for å skape mykt diffust lys som er lett for øynene om morgenen.
Arbeid
Når du virkelig trenger å fokusere på hjemmekontoret, kan du automatisere lysene på kontoret slik at de slår seg på med en kjølig, lys hvit tone. Dette vil gi deg den optimale mengden lys for oppgavene du har, samtidig som det hjelper deg å konsentrere deg bedre. Bruk en kombinasjon av bordlamper, LED-takbelysning og gulvlamper for å sikre at du får et tilstrekkelig lysnivå akkurat der du trenger det. Du kan til og med stille inn lysene til å begynne å gå over til mykere, varmere toner for å signalisere at det er på tide å ta en pause eller slutte å jobbe.
Slapp av og sov
Når dagen er over, kan smart lys hjelpe deg med å sovne med Go to sleep-automatiseringen. Når den aktiveres – enten automatisk eller ved å trykke på en knapp – går lysene på soverommet over til varme, røde nyanser og dimmes deretter til de slukkes. Studier har funnet ut at blått lys undertrykker søvnhormonet melatonin, så vår Go to sleep-automatisering utelukker det bevisst for å gi deg den beste sjansen til å sovne lettere.¹
Føl deg tryggere med automatisering av hjemmebelysning
La Philips Hue lys, sensorer, sikkerhetskameraer og Hue appen jobbe sammen for å gi deg sinnsro, enten du er hjemme eller borte.
Sikre automatiseringer
Ved å bruke Philips Hue-appen kan du stille inn en Mimic tilstedeværelsesautomatisering, slik at det ser ut som om du er hjemme når du ikke er det. Du kan angi en tidsplan for at LED-belysningen i de forskjellige rommene i hjemmet ditt skal slås på og av til forskjellige lysscener, enten hele dagen og natten eller bare om natten. De vil etterligne de typiske aktivitetene som kan forventes i slike rom, og gir inntrykk av at noen er hjemme.
Sensorer og timere
Innendørs og utendørs bevegelsessensorer vil utløse lysene du velger når de registrerer bevegelse i og rundt hjemmet ditt. Du kan sette en tidsplan for når du vil at sensorene skal bli aktive, så lysene dine ikke utløses unødvendig. Du kan til og med automatisere spesifikke lys slik at når de utløses, viser de en bestemt lysscene, farge eller lysintensitet som du velger. Bruker du ikke sensorer? Lag en Egendefinert automatisering i Hue appen. Still inn dagene og tidspunktene du vil at lysene dine skal slå på og av. Enkel trygghet!
Overvåkningskamera
La Philips Hue passe på for deg! Sikre smarte sikkerhetskameraer lar deg overvåke hjemmet ditt i sanntid med en 1080p HD-livestream. Du vil motta umiddelbare varsler på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet ditt oppdager bevegelse. Aktiver og deaktiver systemet via Hjem-fanen i Hue appen, utløs alarmer, få oversikt over all aktivitet, og motta push-varslinger når kameraene dine registrerer noe mistenkelig. Plasser Hue Secure kameraer i alle rom eller utendørsområder rundt hjemmet ditt. Velg mellom Secure kablet kamera, Secure batterikamera og Secure flomlyskamera.