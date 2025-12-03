Support
Belysning for hjemmekontor

Når du har akkurat det rette lyset, kan du få jobben gjort riktig. La smart belysning gi deg den perfekte intensiteten, spredningen eller lystonen for å hjelpe deg gjennom arbeidsdagen på en komfortabel og produktiv måte.

Kjøp belysning for hjemmekontoret
En mann sitter ved en bærbar datamaskin på et skrivebord opplyst med en smart bordlampe og pendellampe satt til kjølige hvite toner.

Hold fokus med hjemmekontorbelysning

Den smarte belysningen er justerbar, så den kan stilles inn til hvilken som helst tone av hvitt lys i løpet av dagen. Kjøligere blåtoner vil hjelpe deg å føle deg mer energisk om morgenen. Varmere nyanser vil hjelpe deg å slappe av når arbeidsdagen er over.

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Hue White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil

1269,00 kr

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Midlertidig utsolgt

OmniGlow strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow strip light 3 m

2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt

1619,00 kr

Nyhet
Devote Hue slank taklampe M

Taklamper

Devote Hue slank taklampe M

Jevn lysfordeling
⌀ 42,1 cm
Opptil 2900 lumen
Matt hvit syntetisk

1389,00 kr

Midlertidig utsolgt

OmniGlow strip light 5 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow strip light 5 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt

2319,00 kr

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Hue White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil

1499,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Smart button

Hue

Smart button

Styr lysene med ett klikk
Still lyset etter tiden på døgnet
Tilpasset funksjonalitet
Fleksibel, trådløs montering

259,00 kr

Midlertidig utsolgt

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Midlertidig utsolgt

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Nyhet
Devote Hue slank taklampe S

Taklamper

Devote Hue slank taklampe S

Jevn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Opptil 2000 lumen
Matt hvit syntetisk

929,00 kr

Midlertidig utsolgt

20% rabatt med Bridge!
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe

Svart
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

3799,00 kr

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt

Hue White and color ambiance

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil

1269,00 kr

Et hjemmekontor med skrivebord og stol opplyst av en smart bordlampe og pendellampe satt til varme, myke toner.

Få riktig lys for kontoroppsettet ditt

For optimal komfort og produktivitet vil en blanding av skrivebordslamper, gulvlamper og taklamper gi deg den rette balansen mellom direkte arbeidsbelysning og indirekte diffust lys.

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

Midlertidig utsolgt

Bærbar Go-lampe

Hue White and color ambiance

Bærbar Go-lampe

Integrert LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1039,00 kr

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

579,00 kr

Enrave, medium taklampe

Hue White ambiance

Enrave, medium taklampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2319,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Infuse, medium vegglampe

Hue White and color ambiance

Infuse, medium vegglampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2649,00 kr

Centris taklampe med 4 spotlys

Hue White and color ambiance

Centris taklampe med 4 spotlys

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

5639,00 kr

Midlertidig utsolgt

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Guide til smart belysning for hjemmekontor

Hvordan kan jeg bruke smartlysene mine til å simulere naturlig lys på kontoret mitt?

Hvor lyst bør belysningsoppsettet mitt på hjemmekontoret være?

Hva er den beste hjemmekontorbelysningen for dataarbeid?

Flere smarte ideer til hjemmekontorbelysning

Hvordan sette opp den beste belysningen for webkamera

Å sette opp den beste belysningen for videosamtaler handler ikke bare om å se bra ut. Riktig belysning kan bidra til å lyse opp ansiktsuttrykk, minimere forstyrrende skygger eller gjenskinn og forbedre kvaliteten på videobildet.

Utforsk de beste lysene for webkamera

Stuebelysning

Stuebelysning

Stuebelysning
Spisestuebelysning

Spisestuebelysning

Spisestuebelysning
Kjøkkenbelysning

Kjøkkenbelysning

Kjøkkenbelysning
Belysning i gamingrom

Belysning på spillerommet

Belysning i gamingrom
Soveromsbelysning

Soveromsbelysning

Soveromsbelysning
Hagebelysning

Hagebelysning og smarte utelamper for inngangspartier

Hagebelysning
