Belysning for hjemmekontor

Når du har akkurat det rette lyset, kan du få jobben gjort riktig. La smart belysning gi deg den perfekte intensiteten, spredningen eller lystonen for å hjelpe deg gjennom arbeidsdagen på en komfortabel og produktiv måte.
Hold fokus med hjemmekontorbelysning
Den smarte belysningen er justerbar, så den kan stilles inn til hvilken som helst tone av hvitt lys i løpet av dagen. Kjøligere blåtoner vil hjelpe deg å føle deg mer energisk om morgenen. Varmere nyanser vil hjelpe deg å slappe av når arbeidsdagen er over.
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning
579,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
LIGHTSTRIPS
OmniGlow strip light 3 m
1619,00 kr
Taklamper
Devote Hue slank taklampe M
1389,00 kr
LIGHTSTRIPS
OmniGlow strip light 5 m
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt
1499,00 kr
Hue
Smart button
259,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning
699,00 kr
Taklamper
Devote Hue slank taklampe S
929,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
3799,00 kr
Hue White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt
1269,00 kr
Få riktig lys for kontoroppsettet ditt
For optimal komfort og produktivitet vil en blanding av skrivebordslamper, gulvlamper og taklamper gi deg den rette balansen mellom direkte arbeidsbelysning og indirekte diffust lys.
Beste hjemmekontorbelysningsprodukter
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Bærbar Go-lampe
1039,00 kr
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Hue White ambiance
Enrave, medium taklampe
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Infuse, medium vegglampe
2649,00 kr
Hue White and color ambiance
Centris taklampe med 4 spotlys
5639,00 kr
Inspirasjon for belysning
Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med emneknaggen #philipshue
@smarthomers
@thesetuptoday
@adamleonpeters
@brynefallmusic
@logicoder1
@apextyper
@mac_n_ipad_setup
@idolart
@noixdecitron
@noixdecitron
Guide til smart belysning for hjemmekontor
Hvordan kan jeg bruke smartlysene mine til å simulere naturlig lys på kontoret mitt?
Hvor lyst bør belysningsoppsettet mitt på hjemmekontoret være?
Hva er den beste hjemmekontorbelysningen for dataarbeid?
Flere smarte ideer til hjemmekontorbelysning
Hvordan sette opp den beste belysningen for webkamera
Å sette opp den beste belysningen for videosamtaler handler ikke bare om å se bra ut. Riktig belysning kan bidra til å lyse opp ansiktsuttrykk, minimere forstyrrende skygger eller gjenskinn og forbedre kvaliteten på videobildet.